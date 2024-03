Basiswerk für den sicheren Hafen

Der Beamtenrecht-Bund-Kommentar von Brinktrine/Schollendorf in 2. Auflage

Ludwig Deist

Früher, vor mehreren Jahrzehnten, als ich noch die Schulbank drückte, gab es nichts Uncooleres, als Beamter werden zu wollen. Sesselpupser, Ärmelschoner, seltene Flüssigkeit mit 14 Buchstaben (gemeint war natürlich Beamtenschweiß) – kaum ein Klischee wurde ausgelassen, um die Staatsdiener verächtlich zu machen. Später aber, im Jurastudium, hatte sich die allgemeine Meinung längst gedreht. Je näher das Examen rückte, desto bedrohlicher erschien vielen von uns ihre berufliche Zukunft, denn es gab ja keine Jobs. Nur wer konnte und die erforderlichen Notenpunkte in die Waagschale werfen konnte, kam für einen der heiß begehrten Jobs im Staatsdienst infrage. Und vom Faulenzen auf Staatskosten war damals auch schon längst keine Rede mehr. Vielmehr hieß es in Zeiten öffentlicher Sparzwänge und Einstellungsstopps stattdessen: Was früher drei Beamte gemacht haben, muss heute einer schaffen. Doch auch das ist mittlerweile schon wieder zweieinhalb Jahrzehnte her, und der Wind hat sich abermals gedreht. Nun herrscht Arbeitskräftemangel, die Generation Z startet ins Berufsleben – und das mit einer gesunden Anspruchshaltung. Beamtenstellen lassen sich mitunter nur noch besetzen, wenn man den Betreffenden Gleitzeit, Homeoffice und eine veritable Work-Life-Balance verspricht…

Was all den Wandel der Zeiten überlebt hat, ist das Beamtenrecht. Der erst in 2. Auflage erschienene Kommentar “Beamtenrecht Bund”, herausgegeben von Prof. Dr. Ralf Brinktrine und Dr. Kai Schollendorf, kommentiert das Bundesbeamtengesetz (BBG), das Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (BeamtStG) und Auszüge des Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) in einem Band. Ein dreistufiges Gliederungsprinzip sorgt für Übersichtlichkeit und Struktur: Es beginnt mit der Überblicksebene mit knapper Erläuterung, sodann folgt die Standardebene mit ausführlicher Erläuterung und schließlich die Detailebene mit Beispielen aus der Rechtsprechung.

Die vorliegende 2. Auflage bringt das Werk auf den aktuellen Stand. Eingearbeitet sind alle seit Erscheinen der Vorauflage ergangenen Gesetzesänderungen, insbesondere durch das Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer des PlanungssicherstellungsG und der Geltungsdauer dienstrechtlicher Vorschriften vom 18.3.2021, durch das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 28.6.2021, durch das Hinweisgeberschutzgesetz vom 31.5.2023 und das Gesetz zur Änderung des BevölkerungsstatistikG, des InfektionsschutzG, personenstands- und dienstrechtlicher Regelungen sowie der Medizinprodukte-AbgabeVO vom 17.7.2023.

Dementsprechend wendet sich die Kommentierung vor allem an Beamtinnen und Beamte in Bundesbehörden, Juristinnen und Juristen in Justiz, Anwaltschaft und Verbänden sowie Personalrätinnen und -räte. So lässt es sich mit diesem grundsoliden Basiswerk gut ausharren im sprichwörtlich sicheren Hafen des Berufsbeamtentums.

Brinktrine / Schollendorf

Beamtenrecht Bund: BBG, BeamtStG, BRRG

Verlag C.H. Beck, 2. Auflage 2024

1208 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-406-80731-2