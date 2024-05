Alles um uns herum

Das „Handbuch Umweltrecht“ von Koch / Hoffmann /Reese in 6. Auflage

Rainer Stumpf

Unter den zahlreichen Rechtsgebieten des Besonderen Verwaltungsrechts nimmt das Umweltrecht eine Sonderstellung ein. Während alle anderen Bereiche in jeweils eigenen Gesetzbüchern geregelt sind, ist das Umweltrecht bis heute eine Art regulatorischer Flickenteppich. Ob das gut oder schlecht ist, daran scheiden sich die Geister schon seit längerem. Jedenfalls sind bislang alle Bemühungen zur Schaffung eines deutschen Umweltgesetzbuchs im Sande verlaufen. Auch deshalb wird so mancher, der regelmäßig oder auch nur gelegentlich mit umweltrechtlichen Fragestellungen zu tun hat, die Anschaffung eines einschlägigen Handbuchs in Erwägung ziehen, das zumindest einen großen Teil dieser Thematik abdeckt, wenn es nicht sogar mit dem Slogan „Das gesamte Umweltrecht in einem Band“ aufwartet. Mit diesem Versprechen geht das bei C.H. Beck nun bereits in sechster Auflage erschienene „Handbuch Umweltrecht“ an den Start. Und man muss feststellen, dass es diesem Anspruch auch durchaus gerecht wird.

Verfasst von einschlägigen Spezialistinnen und Spezialisten in großer Zahl, überzeugt das Handbuch durch seine klare Struktur, übersichtliche Schaubilder und Tabellen sowie eine thematische Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Es enthält nunmehr 21 Abschnitte zu den vielfältigen Gebieten des Umweltrechts auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene. So umfasst es die grundlegenden und übergreifenden Felder des Umweltvölkerrechts, des Umweltverfassungsrechts, des allgemeinen Umweltverwaltungsrechts und des Umweltrechtsschutzes sowie des Umwelthaftungsrechtzs, des Umweltstrafrechts und der unternehmensbezogenen Compliance, ferner die wesentlichen sektoralen Regelungsfelder, namentlich des Immissionsschutzrechts, Wasserrechts, Meeresumweltrechts, Naturschutzrechts, Bodenschutz- und Altlastenrechts, Kreislaufwirtschaftsrechts, Klimaschutzrechts, Atomrechts, Gentechnikrechts und Stoffrechts. Darüber hinaus behandelt das Handbuch ebenso die Politikintegration des Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes in den Rechtsrahmen zahlreicher Verursacherbereiche namentlich des Verkehrs-, Agrar-, Raumplanungs- und Welthandelsrechts.

Die 6. Auflage wurde um die Kapitel „Rechtsschutz im Umweltrecht“, „Meeresschutzrecht“ und „Compliance“ erweitert. Zudem berücksichtigt das Werk die aktuelle Rechtsprechung und Literatur. Kurzum, das „Handbuch Umweltrecht“ bietet einen herausragenden Überblick über wirklich alle einschlägigen Themengebiete und weist auch den nötigen Tiefgang zur Klärung speziellerer Rechtsfragen auf. Der doch recht sportliche Anschaffungspreis sollte sich somit schnell wieder amortisieren.

Koch / Hoffmann / Reese

Handbuch Umweltrecht

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2024

1.632 Seiten; 179,00 Euro

ISBN: 978-406-78886-4