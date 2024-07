Generalüberholt für die Praxis

Der Ahlmann et al. – RVG-Kommentar in 11. Auflage

Rainer Stumpf

Erinnert sich noch jemand an den im Vahlen Verlag erschienenen Riedel/Sußbauer-RVG-Kommentar? Der dürfte wohl mittlerweile fast nur noch Rechtshistorikern ein Begriff sein, erschien seine letzte Auflage, es war die zehnte, doch schon vor fast einem Jahrzehnt. Doch nun ist er generalüberholt und mit neuem Namen wieder da. Gleich sechs Herausgeber/Autoren-Namen prangen auf dem Einband. Und die inhaltliche Fokussierung, auch in Abgrenzung zu den Konkurrenzprodukten, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: „RVG aus der Praxis für die Praxis“ lautet der Slogan des Verlags. Soll heißen: Hier wird nirgendwo überflüssig herumtheoretisiert, sondern ohne viel Schnickschnack zum Punkt gekommen, d.h. zur jeweils herrschenden Auffasung. „Übersichtlich, verständlich und prägnant“, so ein weiterer Werbespruch des Verlags, soll dieser Kommentar sein. Und es ist keineswegs übertrieben festzustellen, dass dieser Anspruch auch eingelöst wird. Umfassend aktualisiert ist dieser Traditionskommentar nun wieder auf dem neuesten Stand.

Die Neuauflage erscheint in rundum erneuerter Fassung und berücksichtigt rund 30 Reformgesetze seit der Vorauflage von 2015, insbesondere das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften und das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte. Die Autorinnen und Autoren bringen ihre Erfahrungen aus jahrelanger Praxis in der Justiz in den Kommentar ein. Die Ausführungen wurden erweitert und um aktuelle Rechtsprechung angereichert. Praxiswichtige Ausführungen zu vielen Details, wie beispielsweise zur Anrechnung der Geschäftsgebühr, wurden ergänzt. Besonderer Wert wurde auf Detailreichtum, Nachweisdichte, Informationstiefe und Aktualität, kurz auf die Qualität, gelegt. Fazit: Auch wenn es bekanntere RVG-Kommentare geben mag, so ist dieser, gleichsam aus der zweiten Reihe, doch alles andere als eine schlechte Wahl

Ahlmann/Kapischke/Pankatz/Rech/Schneider/Schütz

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Kommentar)

Vahlen Verlag, 11. Auflage 2024

1370 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-8006-6727-7