Basics fürs Weitere

Der SGB I-Kommentar von Peter Mrozynski in 7. Auflage

Trude Glamotzki

Das Sozialrecht ist ein weites Feld und das deutsche Sozialgesetzbuch ein Konglomerat aus verschiedensten Unter-Rechtsgebieten in 13 Bänden. Woran aber keine und keiner der jeweiligen Spezialistinnen und Spezialisten, sei es für Kinder- und Jugendhilfe, Krankenversicherung oder das neue Bürgergeld, vorbeikommt, das ist der Allgemeine Teil des SGB, der nicht weniger als die grundsätzlichen Regelungen zur sozialen Sicherheit in Deutschland enthält. Der Name dieses Allgemeinen Teils lautet: SGB I. Und sein kundiger Kommentator in der berühmten „Gelben Reihe“ von C.H.Beck war lange Jahre der Münchener Ordinarius und Rechtsanwalt Peter Mrozynski (1941-2023). Bedauerlicherweise hat dieser jedoch das Erscheinen der 7. Auflage seines Werkes nicht mehr erlebt. Die Zukunft wird zeigen, unter welchem Namen die kommenden Auflagen dieser ausgezeichneten Kommentierung erscheinen werden.

In der vorliegenden 7. Auflage ist noch alles wie gehabt. Der trotz über 1.000 Seiten Umfang bemerkenswert handliche Kommentar erläutert das SGB I für die sozialrechtliche Praxis. Er unterstützt seine Benutzerinnen und Benutzer in allen Bereichen des Sozialrechts, insbesondere bei den Themen Ausbildungsförderung, Arbeitsförderung, Gesetzliche Krankenversicherung, Gesetzliche Rentenversicherung, Gesetzliche Unfallversicherung, Kinder- und Jugendhilfe, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Soziale Pflegeversicherung, Sozialhilfe, Bürgergeld, Kinder- und Erziehungsgeld, Wohngeld und Soziale Entschädigung.

Die Neuauflage bringt den bewährten Standardkommentar auf den aktuellen Stand Januar 2024. Eingearbeitet sind u.a. das Gesetz zur Anpassung des SGB XII, des SGB XIV und weiterer Gesetze; das 8. SGB IV-Änderungsgesetz; Artikel 15 Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungsgesetz sowie Artikel 11 Vormundschafts- und Betreuungsrechts-Reformgesetz. Kurzum: Der Mrozynski erläutert die Grundlagen des Sozialrechts für Praktikerinnen und Praktiker.

Peter Mrozynski

Sozialgesetzbuch I (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 7. Auflage 2024

1176 Seiten; 99,00 Euro

ISBN: 978-3-406-81166-1