Fülle an Gestaltungsoptionen

„Pflichtteilsansprüche reduzieren und vermeiden“ in 3. Auflage

Florian Wörtz

In Zeiten zersplitterter Großfamilien und Patchworkfamilien gehört es dazu, dass unliebsame Angehörige von Pflichtteilsansprüchen und damit einer indirekten Partizipation am Erbe möglichst ausgeschlossen werden. Auf 279 Seiten widmen sich ausgewiesene Erbrechtsexperten diesem sehr praxisrelevanten Thema. Das Buch ist in 8 Kapiteln unterteilt und wendet sich dabei sowohl lebzeitigen Rechtsgeschäften, familienrechtlichen Gestaltungen, gesellschaftsrechtlichen Gestaltungen als auch letztwilligen Verfügungen zu. Die Leser erhalten eine Fülle an Gestaltungsoptionen und können so in der Beratungspraxis möglichst vorausschauend handeln.

Fazit: Das Werk ist eine sinnvolle Ergänzung einer erbrechtlichen Kanzleibibliothek und ein sehr wertvoller Praxisratgeber.

Abele, Armin / Klinger, Bernhard / Maulbetsch, Thomas: Pflichtteilsansprüche reduzieren und vermeiden; 3. Auflage 2023, C.H. Beck-Verlag, 279 Seiten, ISBN 978-3-406-77995-4; 99,- €