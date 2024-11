Spezielles Überschneidungsgebiet

„Die Gestaltung von Behindertentestamenten“ von Hans Hammann in Erstauflage

Florian Wörtz

Behindertentestamente sind eine komplizierte Materie in der Schnittstelle zwischen Erbrecht und Sozialrecht. Die Gestaltung von Behindertentestamente erfordert Kenntnisse aus beiden Bereichen. Hans Hammann ist ein erfahrener und aus Fortbildungsveranstaltungen bekannter Anwalt, der in diesem Werk seine Expertise zu dieser schwierigen Materie vermittelt. Das Werk führt in die Behindertentestamente ein, liefert anschließend die sozialrechtlichen Hintergründe und geht anschließend auf die erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Im Anhang findet der Nutzer schließlich ein Muster-Behindertentestament.

Fazit: Der Buchmarkt gibt noch nicht viel Literatur zu diesem Thema her und dieses Buch könnte ein Standardwerk werden für Praktiker, die ein verständliches Handbuch für die Begleitung bei der Testamentsgestaltung von Behindertentestamenten suchen. Ein insgesamt sehr gelungenes Werk.

Hammann, Hans: Die Gestaltung von Behindertentestamenten, Nomos-Verlag, 1. Auflage 2024, 206 Seiten, 69,- €, ISBN 978-3-7560-0928-2