Gar nicht verkehrt

Der Hentschel/König-Kommentar zum Straßenverkehrsrecht in 48. Auflage

Rainer Stumpf

Zu den Dauerbrennern in der Landschaft der juristischen Kommentierungen zählt der nunmehr in bereits 48. Auflage erschienene Kommentar zum Straßenverkehrsrecht von Hentschel/König. Wer eine nur vordergründige Expertise in Fragen des Verkehrsrechts aufweist, übersieht leicht, dass es neben den auch unter Nicht-Juristen hinlänglich bekannten Regelungen in Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrs-Ordnung noch einen Rattenschwanz einschlägiger Bestimmungen in weiteren Nebengesetzen und -verordnungen gibt, die aber in diesem bewährten Basiswerk allesamt enthalten sind. Ob Elektromobilitätsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung, Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung oder einschlägige Bestimmungen des StGB und der StPO. Hentschel/König deckt alles ab und liefert sogar noch die zugehörigen Gesetzesmaterialien und Verwaltungsvorschriften. Dank diesem Alles-aus-einer-Hand-Prinzip bzw. Alles-in-einer-Hand-Prinzip kommt die Benutzerin respektive der Benutzer mit diesem Werk – wie es im Werbeslogan des Verlags so treffend heißt – immer sicher ans Ziel.

Die 48. Auflage dieses Standardwerks befindet sich auf dem Stand Herbst 2024. Schwerpunkte der eingearbeiteten Gesetzesänderungen sind u.a. das OZG-Änderungsgesetz vom 19.7.2024, das Postrechtsmodernisierungsgesetz vom 15.7.2024, das Zehnte Änderungsgesetz zum StVG vom 12.7.2024 und 57, die Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 2.10.2024, das Sechste Gesetz zur Änderung des StVG und weiterer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16.8.2024 ( Cannabisgrenzwert!), das Gesetz zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften vom 21.11.2023, die VO zum Erlass einer Straßenverkehr-TransportbegleitungsVO vom 28.8.2023, die VO zum Neuerlass der Fahrzeug-ZulassungsVO vom 20.7.2023, die 15. VO zur Änderung der Fahrerlaubnis-VO vom 18.3.2023 sowie das Gesetz zur Modernisierung des Verkündungs- und Bekanntmachungswesens vom 20.12.2022. Fazit: Hentschel/König bietet der Praktikerin und dem Praktiker fundierte Erläuterungen zu den zentralen Vorschriften im Straßenverkehrsrecht.

Hentschel/König

Straßenverkehrsrecht (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 48. Auflage 2025

2.719 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-406-82046-5