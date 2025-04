Die Kunst der Kündigung und deren Abwehr

Das Preis/Vossen/Temming-Handbuch „Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis“ in 12. Auflage

Rainer Stumpf

In Abwandlung eines bekannten Spruchs könnte man sagen: Nach deutschem Recht ist es einfacher, seinen Ehepartner loszuwerden als seinen Angestellten. Doch ist die aus Arbeitgebersicht erfolgreiche Kündigung ebensowenig „Raketenwissenschaft“ wie aus Arbeitnehmersicht deren erfolgreiche Abwehr. Letztlich ist alles ist eine Frage des Know how. Gute Dienste leistet dabei ein Werk wie „Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis“ von Preis/Vosssen/Temming. Dieses nunmehr in mittlerweile 12. Auflage erschienene Handbuch liefert scharfe Munition für beide Seiten. Was auf den ersten Blick wie ein Nachteil erscheinen könnte: die fehlende Parteinahme für Arbeitgeber- oder -nehmer, stellt sich hier sogar als großer Vorteil heraus, denn nur wer sich zu jeder Zeit der ausgefochtenen Auseinandersetzung immer auch in die andere Seite hineinversetzen, wer deren Strategien, Tricks und Winkelzüge zu durchschauen vermag, hat gute Aussichten, die eigenen Ziele zu erreichen. Aktuell, systematisch und umfassend gibt der Preis/Vossen/Temming zuverlässige Auskunft bei allen praxisrelevanten Fragen. Insbesondere seine klare Strukturierung angesichts des vielfach als unübersichtlich empfundenen Kündigungsrechts sowie seine detaillierte Genauigkeit anhand zahlreicher Beispiele machen ihn zum bewährten Helfer bei kündigungsrechtlichen Fragestellungen aller Art.

In die 12. Auflage eingearbeitet sind Änderungen des Kündigungsschutzgesetzes sowie aktuelle Rechtsprechung und Literatur. Insbesondere berücksichtigt wurden bei der Neuauflage berücksichtigt

Entscheidungen des EuGH zu Massenentlassungen und Antidiskriminierung, die Ausweitung des Kündigungsschutzes für betriebliche Funktionsträger (Betriebs- und Personalräte; Schwerbehindertenvertretung), Datenschutz und betriebliches Eingliederungsmanagement, Kündigungsschutzverfahren (u.a. Rechtswegprobleme bei der Kündigungsschutzklage und Anwendung von § 5 KSchG nach Urlaubsrückkehr des Arbeitnehmers), Loyalitätspflichten, Belästigung und Beleidigung in sozialen Netzwerken, Straf- und Untersuchungshaft, Auslandssachverhalte, die Beschäftigung auf leidensgerechten Arbeitsplätzen und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

sowie die altersgruppenbezogene Sozialauswahl. Fazit: Mit Preis/Vossen/Temming im Gepäck kann die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ebenso gelingen wie die Verteidigung gegen diese.

Preis/Vossen/Temming

Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis

Verlag C.H. Beck, 12. Auflage 2025

980 Seiten; 139 Euro

ISBN: 978-3-406-78918-2