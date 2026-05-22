Im Schatten des „sanften Gebieters“

Der Briefwechsel zwischen Peter Handke und Manfred Osten von 1979 bis 2024

Thomas Claer

Das hätte man nicht gedacht: Peter Handke (Jahrgang 1942), der schwer metaphysische große Schwurbler und Literaturnobelpreisträger, und Manfred Osten (Jahrgang 1938), der versierte Goethe-Kenner und Autor knackig pointierter Essays und Sachbücher, hatten einen jahrzehntelangen Briefwechsel. Und nicht nur das: Anders, als man vielleicht vermuten würde, ist es in diesen Briefen nicht etwa Handke, der in einem fort langatmige und mitunter verworrene Prosa produziert, sondern dies tut allein Osten, während sich Handke ganz überwiegend kurz angebunden zeigt. Da muss man sich schon sehr wundern und lernt die zwei geschätzten Autoren in diesem mustergültig editierten und kommentierten Sammelband von ganz neuen Seiten kennen.

Angefangen hat es mit den beiden, dem Jura-Abbrecher aus Kärnten und dem promovierten Juristen aus Mecklenburg, bereits 1970 in Paris, als Handke, seinerzeit aufstrebender Jungliterat und auch schon recht berühmt seit seinem legendären Auftritt in der Gruppe 47 vier Jahre zuvor, an die Tür der dortigen Deutschen Botschaft klopfte und sich Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung erbat. Es öffnete ihm niemand anders als Manfred Osten, damals angehender Diplomat, der ihm zwar keine Wohnung beschaffen konnte, ihn aber ersatzweise zu sich nach Hause mitnahm. Dort hätte sich nun also Manfred Osten, der damals mutmaßlich schon einiges von Handke gelesen hatte, sehr gerne mit dem hochverehrten jungen Mann unterhalten. Allein, Handke zog es vor, ein Fußballspiel im Fernsehen schweigend zu verfolgen. (Schließlich sollte er noch im selben Jahr sein einschlägiges Erfolgsbuch „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ herausbringen.)

Erst neun Jahre später, am 27. Dezember 1979, schreibt Manfred Osten aus Budapest, wo er inzwischen als Mitarbeiter im Auswärtigen Dienst tätig ist, erstmals einen Brief an Peter Handke. Darin schickt er diesem zwei dünne Heftchen mit selbstverfassten Gedichten und bittet um Handkes Meinung dazu: „Ich schreibe Ihnen, weil ich weiß, dass sie das sind, was ich gerne werden möchte.“ Der hilfsbereite Handke revanchiert sich für Ostens Gastfreundschaft vor fast einem Jahrzehnt in Paris und wird von nun an sein Lehrmeister in der Dichtkunst, denn Osten hat es sich in den Kopf gesetzt, neben seiner diplomatischen Laufbahn auch noch ein großer Dichter zu werden. Desweiteren teilen die beiden Briefeschreiber eine übergroße Verehrung für Johann Wolfgang von Goethe, der – wie sie es nennen – als „sanfter Gebieter“ stets unsichtbar über ihnen schwebt.

Doch schon bald bekommt dieser Austausch eine gefährliche Schlagseite, von der er sich nie mehr richtig erholen wird. Manfred Osten hat an Peter Handke offenbar dermaßen einen Narren gefressen, dass er ihm immerfort gedrechselte Lobeshymnen bezüglich seiner jeweils aktuellsten Werke schickt. Der davon sichtlich geschmeichelte Handke macht sich im Gegenzug eine Menge Mühe mit Ostens unzähligen Gedichten, verbessert sie hier, lobt oder tadelt sie dort und vermittelt schließlich eine Auswahl von ihnen an renommierte Verlage, die sie aber trotz allem Zureden nicht drucken wollen. Als wären dies nicht schon genug Umstände für Handke gewesen, werden Ostens Briefe an ihn mit der Zeit immer länger und weitschweifiger, widmen sich philosophischen, spirituellen und allen nur erdenklichen Fragen, auf die Handke immer seltener und zusehends lakonischer antwortet. Denn begreiflicherweise textet er bevorzugt direkt für seine jeweils nächsten Bücher, während Osten vermutlich von seinen beruflichen Kontakten gelangweilt und unterfordert ist und sich womöglich auf seinen diplomatischen Stationen in aller Welt (später geht es auch noch nach Australien und Japan) mitunter etwas einsam fühlt.

Das geht dann so weit, dass es Handke Mitte der Neunziger schließlich zu bunt wird und er Osten, der inzwischen zwar nicht als Lyriker, aber doch eben als Sachbuch-Autor, Essayist und Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung Erfolge feiert, schroff zurückweist: „Schicken Sie mir nichts mehr!“ Es mag wohl auch eine Rolle gespielt haben, dass Handke seit dem Kauf seines Hauses nahe Paris und der Gründung einer neuen Familie dort seine sonstigen Kontakte etwas reduzieren wollte. Zwanzig Jahre lang ist die Korrespondenz unterbrochen. Dann nimmt Manfred Osten noch einmal Anlauf, und es gelingt immerhin eine (von Handkes Seite eher halbherzige) Versöhnung.

So stellt sich am Ende die Frage, ob es wirklich eine gute Idee gewesen ist, diesen Briefwechsel öffentlich zu machen – und das auch noch zu Lebzeiten der beiden Akteure. Ganz unbedingt ein Gewinn sind aber nicht wenige der hinten im Band abgedruckten Gedichte Manfred Ostens, denn die sind – zumindest nach der unmaßgeblichen Auffassung des Rezensenten – streckenweise richtig gut. Als Kostprobe mag dieses im Buch effektvoll an letzter Stelle platzierte dienen:

fast ein freund

rechtfertigungen

waren nicht seine sache

um mich fernzuhalten

kam er mir entgegen

wenn ich redete

verfolgte mich

sein schweigen

im winterweiß

seiner augen

fand ich

den verschneiten weg

er meinte

weiter käme ich

ohne ihn

am weitesten aber

ohne ziel

Im übrigen sind wir der Meinung, dass bald wieder ein neues Sachbuch von Manfred Osten über Goethe erscheinen sollte.

Katharina Pektor (Hrsg.)

Peter Handke / Manfred Osten

„Sterne glänzend im angebissenen Apfel“: Briefe 1979-2024

Wallstein Verlag, 2026

190 Seiten; 24,00 Euro

ISBN: 978-3-8353-5904-8