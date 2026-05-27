Schmerz lass nach!

Das „Handbuch Schmerzensgeld“ von Jaeger/Luckey in 13. Auflage

Rüdiger Rath

Wenn ein Handbuch seine bereits 13. Auflage erlebt, dann kann es wohl als feste Größe und als Erfolgsgeschichte gelten. So verhält es sich zweifellos auch mit dem „Handbuch Schmerzensgeld“ von Jaeger/Luckey, dessen Neuauflage vor wenigen Wochen erschienen ist. Und wohl nur unverbesserlich abergläubische Naturen wie der Rezensent würde hierbei angesichts des Zusammentreffens der berüchtigten Unglückszahl mit dieser Thematik ein mulmiges Gefühl beschleichen…

Wann und in welcher Höhe Schmerzensgeld im deutschen Recht zugesprochen wird, ist seit der Reform des § 253 Abs. 2 BGB vor fast einem Vierteljahrhundert zwar rechtlich verankert – doch die konkrete Bemessung bleibt eine Frage der richterlichen Einzelfallentscheidung. Hier setzt der Jaeger/Luckey an, der sich längst als unentbehrliches Standardwerk für die Systematisierung und Bewertung von Schmerzensgeldansprüchen etabliert hat. Die Neuauflage führt diese Tradition fort und bietet auf über 1.300 Seiten eine umfassende Aufbereitung der aktuellen Rechtsprechung, Bemessungskriterien und Praxishilfen.

Besonders hervorzuheben sind die aktualisierte Schmerzensgeldtabelle (Stand 2026), die eine schnelle Orientierung ermöglicht, sowie die praxiserprobten Muster für Klageanträge und außergerichtliche Einigungen. Neue Schwerpunkte wie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Beweisführung oder aktuelle Entwicklungen in der Arzthaftung werden fundiert aufgegriffen. Der klare Aufbau – von der dogmatischen Einordnung über Fallgruppen bis hin zu konkreten Berechnungsbeispielen – macht das Werk sowohl für Anwälte als auch für Richter zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel.

Wer Schmerzensgeldansprüche professionell durchsetzen oder abwehren will, findet im Jaeger/Luckey nicht nur eine Fülle von Präjudizien, sondern auch Checklisten, tabellarische Übersichten und Formulierungshilfen, die den Alltag in der Kanzlei erleichtern. Kurzum, Jaeger/Luckey ist ein Klassiker, der mit jeder Auflage an Aktualität und Praxistauglichkeit gewinnt.

Jaeger / Luckey

Handbuch Schmerzensgeld

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 13. Auflage 2026

1.324 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09918-5