Liebe vergeht, Unterhalt besteht

Das „Praxishandbuch Unterhaltsrecht“ in 6. Auflage

Rainer Stumpf

Im Unterhaltsrecht herrscht gerade Reformstau. Eigentlich dringend erforderliche, ja längst überfällige unterhaltsrechtliche Reformen hat der Gesetzgeber immer noch nicht umgesetzt. Es geht um nicht weniger als eine grundlegende Modernisierung des Unterhaltsrechts: insbesondere die Berücksichtigung des sogenannten asymmetrischen Wechselmodells und die Reform des Betreuungsunterhalts für unverheiratete Eltern. Ein im Jahr 2023 vorgelegtes Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums ist bislang ohne gesetzgeberischen Erfolg geblieben. Trotz dieser Malaise haben sich Verlag und Herausgeber des „Praxishandbuchs Unterhaltsrecht“ nun doch zu einer Neuauflage, der mittlerweile sechsten, durchgerungen, wobei die Autoren bei ihren Ausführungen auf in Rechtsprechung und Literatur diskutierte Reformvorschläge selbstverständlich ausführlich eingehen.

Neu in der 6. Auflage sind alle weitreichenden Änderungen im Unterhaltsrecht, insbesondere die umfassende Einarbeitung der Düsseldorfer Tabelle 2026, die Berücksichtigung aller Leitlinien der Oberlandesgerichte sowie die Einarbeitung der gesamten, teilweise geänderten aktuellen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung zur Berechnung des Kindes- und Ehegattenunterhalts.

Das Buch behandelt das Unterhaltsrecht strukturiert und stützt sich dabei auf die neueste Rechtsprechung der Obergerichte. Sowohl der Elternunterhalt als auch der Unterhalt bei nicht verheirateten Eltern, familienrechtliche Ausgleichsforderungen sowie Ansprüche von eingetragenen Lebenspartnern werden anhand praxisnaher Beispiele erläutert. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem Verfahrensrecht: Hier werden die obergerichtlichen Entscheidungen verglichen, Besonderheiten hervorgehoben und aktuelle Entwicklungen aufgezeigt. Die klare und prägnante Aufbereitung ermöglicht eine sichere Bearbeitung unterhaltsrechtlicher Mandate. Praktische Unterstützung bietet das Werk durch durchgehende Arbeitshilfen, Checklisten, Prüfungsschemata und Berechnungsbeispiele – wie bereits in der vorherigen Auflage.

Fazit: Wer sich ins Unterhaltsrecht einzuarbeiten hat oder auch schon länger dabei ist, findet im „Praxishandbuch Unterhaltsrecht“ eine bewährte Stütze.

Kleffmann / Soyka

Praxishandbuch Unterhaltsrecht. Systematische Darstellung anhand der aktuellen Rechtsprechung

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 6. Auflage 2026

908 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09894-2