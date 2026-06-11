Ein Rechtsgebiet im Stadium der Konsolidierung

Der Raji-Kommentar zum Data Act und Data Governance Act in Erstauflage

Rainer Stumpf

Das europäische Datenrecht hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Mit dem Data Governance Act, dem Data Act, dem Digital Markets Act, dem Digital Service Act und der KI-Verordnung ist binnen weniger Jahre ein dichtes Geflecht neuer Regularien entstanden, was zugleich eine enorme Herausforderung für Wissenschaft und Praxis darstellt. Nun hat eine weitere fachkundige Kommentierung das Licht der Welt erblickt, die Orientierung in diesem Rechtsgebiet anbietet: Unter Federführung von Herausgeber Prof. Dr. Behrang Raji (Syndicusrechtsanwalt) kommentiert das neue Werk Data Act (DA) und Data Governance Act (DGA) gleichermaßen und stellt so ein hilfreiches Werk für Gerichte, Behörden, Unternehmen und Wissenschaft dar, die mitunter schon den Überblick im Gestrüpp des Datenrechts zu verlieren drohen.

Doch betont der Herausgeber in seinem Vorwort, dass es sich hier um ein Rechtsgebiet in der Phase der Konsolidierung handelt. Nachdem „jahrelang immer neue Digitalrechtsakte verabschiedet wurden“, erfolge nun „eine Phase der Straffung und der Deregulierung“. So sei es durchaus möglich, dass beide Verordnungen künftig in einem konsolidierten Rechtsakt aufgingen, doch sei gleichwohl davon auszugehen, „dass die hier kommentierten Regelungenmateriell weitgehend bestehen bleiben“. Insofern könnte sich die Anschaffung dieses Werkes für jene, die regelmäßig mit der Materie zu tun haben, trotz aller bestehenden Unsicherheiten auch auf lange Sicht lohnen.

Die Autoren des Werkes entstammen aus der Rechtsanwaltschaft, der Wissenschaft und aus unterschiedlichen Behörden, so dass in ihm auch durchaus unterschiedliche Perspektiven zur Geltung kommen. Kurzum, der Raji-Kommentar erweist sich als nützlicher Wegweiser auf dem unübersichtlichen Feld des Datenrechts.

Raji (Hrsg.)

Data Act / Data Governance Act (Kommentar)

Erich Schmidt Verlag, 1. Auflage 2026

1.302 Seiten; 198,00 Euro

ISBN: 978-3-503-24275-7