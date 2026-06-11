Schnittstelle von Umwelt- und Sicherheitsrecht

„Umweltrecht für Chemie- und Industrieparks“ von Hans-Jürgen Müggenborg in 2. Auflage

Cornelia Knappe

Industrieparks hat es mitnichten schon immer gegeben. Vielmehr sind sie eine Art historisches Zufallsprodukt, das aus den besonderen Umständen der deutschen Wiedervereinigung (Stichwort geschäftsfeldbezogene Privatisierung der ehemaligen DDR-Wirtschaft durch die Treuhand) entstanden ist. Als 1990 der erste deutsche Industriepark in Leuna bei Halle entstand, ahnte wohl noch niemand, dass sich dieses eigentlich aus der Not geborene Konzept zu einer wahren Erfolgsgeschichte entwickeln würde. So entstanden hierzulande im Laufe der Jahre zahlreiche Chemie- und Industrieparks – ihre aktuelle Zahl liegt bei 51 – als bewusste Strategieentscheidungen. Unternehmen, die in solchen Chemie- und Industrieparks angesiedelt sind, profilieren nicht zuletzt durch Skaleneffekte. Mittlerweile hat dieses Konzept sogar Nachahmer in anderen Ländern gefunden: So sind in China mehrere Industrieparks nach diesem Modell auf der grünen Wiese geplant und errichtet worden.

Die rechtliche Seite solcher Chemie- und Industrieparks ist freilich komplex. „Was das deutsche Recht mit wenigen Ausnahmen nicht regelt, ist das Zusammenspiel vieler Unternehmen auf engem Raum eines Industrieparkstandorts“, heißt es im Vorwort der 2. Auflage von „Umweltrecht für Chemie- und Industrieparks“ von Prof. Hans-Jürgen Müggenborg, die geschlagene 18 Jahre nach der Erstauflage jüngst im Berliner Erich Schmidt Verlag erschienen ist. Die Herausforderung bestehe immer darin, heißt es dort weiter, die Verhältnisse zwischen allen Beteilgten adäquat vertraglich zu regeln. In der Tat vereint kaum ein anderer Bereich zivilrechtliche Verträge und öffentlich-rechtliche Vorgaben im Umwelt- und Sicherheitsrecht so eng und anspruchsvoll. Im Fokus des Werkes stehen insbesondere umwelt- und sicherheitsrechtliche Themen wie Immissionsschutzrecht, Störfallvorsorge, Wasserrecht, Boden- und Altlastenrecht, Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht, Anlagenprüfung und Eigenüberwachung sowie die Bestellung von Betriebsbeauftrageten.

So ist dieser 480 Seiten starke Band ein fundierter Leitfaden für Juristinnen und Juristen im rechtlich vielschichtigen Umfeld von Industrie- und Chemieparks.

Hans-Jürgen Müggenborg

Umweltrecht für Chemie- und Industrieparks

Erich Schmidt Verlag, 2. Völlig neu bearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage

480,00 Seiten; 128,00 Euro

ISBN 978-3-503-24185-9