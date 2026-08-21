Handelsrecht praxisnah

Das bewährte Lehrbuch von Georg Bitter wurde neu aufgelegt

Matthias Wiemers

Der Mannheimer Zivilrechtler Georg Bitter bringt regelmäßig Neuauflagen seines etablierten Lehrbuchs zum „Handelsrecht mit UN-Kaufrecht“, das er seit langem jeweils mit einem Co-Autor herausbringt, inzwischen mit Dimitrios Linardatos, Ordinarius an der Universität Saarbrücken.

Das Lehrbuch lebt von seiner Zweiteilung in ein Kurzlehrbuch zum Handelsrecht und einen zweiten Teil mit Fällen und Lösungen, die zwar knapp gefasst sind, aber den Gutachtenstil durchaus noch erkennen lassen (nach dem Geschmack des Rezensenten genau die richtige Mischung denkbarer Anforderungsprofile, das der Nutzer gegebenenfalls an die Anforderungen seiner Hochschule anpassen kann).

Der erste Teil, der ausdrücklich als „Kurzlehrbuch“ bezeichnet wird, beginnt mit einer kurzen Einführung, die nicht nur Funktion und Geschichte des Handelsrechts kurz darstellt, sondern auch etwas zum Handelsrecht in der Fallprüfung ausführt. Und dann folgen die üblichen Inhalte: „Kaufmannseigenschaft“ (§ 2), „Firmenrecht“ (§ 3), „Handelsregister“ (§ 4), „Haftung bei Übertragung eines kaufmännischen Unternehmens“ (§ 5), „Stellvertretung und Hilfspersonen im Handelsrecht“ (§ 6), „Handelsgeschäfte“ (§ 7), „Kontokorrent“ (§ 8), „Vertriebsrecht“ (§ 9) sowie „Recht des grenzüberschreitenden Handelskaufs“ (§ 10).

Dabei ist die Darstellung knapp und verständlich und zeigt jeweils nicht nur auf, welche Voraussetzungen für die einzelnen Anspruchsgrundlagen und Institute zu prüfen sind, sondern enthält auch zahlreiche kleine Beispiele und vor allem auch Verweise auf die Fälle des zweiten Teils.

Die Fälle handeln von der Kaufmannseigenschaft, vom Firmenrecht, dem Handelsregister, der Haftung für Altschulden, von der Stellvertretung und kaufmännischen Hilfspersonen, von Handelsgeschäften allgemein und vom Handelskauf. Alle diese Bereiche sind jeweils durch mehrere Fälle vertreten, was auch für das Zusatzmaterial gilt. Von den Fällen wird wiederum in den Text des Kurzlehrbuchs verwiesen.

Denn darüber hinaus vermittelt der Band Zugang zu weiteren Fällen in einer Download-Datei im Internet (und zwar zum Kontokorrent, zu Handelsvertretern und Vertragshändlern, Kommissionären und zum UN-Kaufrecht).

Der Rezensent hat sich in dem für ihn eher fremden Rechtsgebiet noch nie so gut aufgehoben gefühlt.

Da die technischen Voraussetzungen für Downloads nicht immer und zu jeder Zeit zur Verfügung stehen, besteht ein kleiner Verbesserungsvorschlag darin, dass besser von allen Teilgebieten einzelne Fallbeispiele in den Downloadbereich verschoben werden sollten, als alle Fälle aus vermeintlich nicht so wichtigen Bereichen, wie es nun schon seit längerem geschieht.

Georg Bitter / Linardatos

Handelsrecht mit UN-Kaufrecht (Lehrbuch)

Vahlen Verlag, 5. Auflage 2026

326 Seiten; 29,80 EUR

ISBN 978-3-8006-7913-3