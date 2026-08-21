Strukturen und Leitprinzipien

Das große Lehrbuch zum Privatversicherungsrecht von Christian Armbrüster in 3. Auflage

Rainer Stumpf

Das Privatversicherungsrecht ist gewissermaßen der privatrechtliche Teil des Versicherungsrechts in Abgrenzung zum Sozialversicherungsrecht, das die staatliche Absicherung (wie gesetzliche Kranken- oder Rentenversicherung) betrifft. Demnach ist Privatversicherungsrecht das rechtliche Regelwerk für private Versicherungen. Im Kern bestimmt es die Rechte und Pflichten zwischen dem Versicherer (der Gesellschaft) und dem Versicherungsnehmer (dem Kunden). Es regelt, wie Verträge zustande kommen, wann die Versicherung bei einem Schaden zahlen muss und wie viel Geld (Prämie) der Kunde monatlich oder jährlich bezahlen soll. Anders als die staatliche Sozialversicherung entsteht das Verhältnis durch einen freiwilligen privatrechtlichen Vertrag (oder eine gesetzliche Pflichtversicherung wie die Kfz-Haftpflicht, die aber auch per Vertrag geschlossen wird).

Wer sich diesem dynamischen und wirtschaftlich bedeutsamen Rechtsgebiet in seiner Juristenausbildung widmen will, aber auch wer später etwa in rechtsberatender Funktion mit dieser Materie konfrontiert ist, greift gerne zu einem einschlägigen Lehrbuch oder noch besser: zum maßgeblichen Großlehrbuch des Versicherungsprivatrechts von Christian Armbrüster. Ein solches Monumentalwerk erscheint begreiflicherweise nur alle Jubeljahre in Neuauflage. Nun ist es wieder soweit. Nach 2013 und 2019 erblickt in diesem Jahr die dritte Auflage das Licht der Welt.

23 Seiten allein fürs Inhaltsverzeichnis lassen schon ahnen, dass dieses Werk an Gründlichkeit kaum zu überbieten ist. Es besteht aus 48 Paragraphen die sich über zehn Teile des Lehrbuchs verteilen. Es beginnt mit Teil 1: Privatversicherungsrecht als Rechtsgebiet und endet mit Teil 10: Europäishes und Internationales Privatversicherungsrecht.

Die Neuauflage berücksichtigt Entwicklungen der letzten Jahre wie Pandemien, Cyberangriffe oder die wachsende Relevanz von Nachhaltigkeitsthemen sowie die aktuelle Rechtslage zu den klassischen Themen des Privatversicherungsrechts und bietet so eine umfassende und aktuelle Orientierung für Wissenschaft und Praxis.

Christian Armbrüster

Privatversicherungsrecht

Mohr Siebeck, 3. Auflage 2026

751 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-16-164122-0