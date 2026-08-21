4.800 Seiten Verwaltungsrecht in Orange

Kopp/Schenke und Kopp/Ramsauer in Neuauflagen

Cornelia Knappe

Da sind sie ja wieder. Wie jeden Sommer erscheinen auch in der diesjährigen, ohnehin schon ungewöhnlich trockenen Urlaubssaison die beiden Preis-Leistungs-Sieger-Kommentare im Verwaltungsrecht gleichzeitig quasi im Doppelpack. Und auch wenn sich vielleicht mancher spannendere Lektüren vorstellen kann als fast 5.000 Seiten Verwaltungsrecht, so gehörigen diese beiden Alleskönnener doch zu den unverzichtbaren Investitionen für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare auf dem Weg zum Zweiten Staatsexamen. Ganz nebenbei schätzen aber auch erfahrene Verwaltungsrechts-Profis die beiden Kommentierungen als wertvolle Hilfe für den nicht nur ersten Zugriff.

Die Neuauflage des Kopp/Schenke zur VwGO berücksichtigt mehrere aktuelle Änderungen: die von § 52 durch Art. 12a GEAS-Anpassungsgesetz vom 23.4.2026; die von § 67 durch Art. 4 Geoschutzreformgesetz vom 11.1.2026; die von §§ 55a, 55d durch Art. 15, Art. 16 Gesetz zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit vom 22.12.2025; die von § 48 durch Art. 6 Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung des BauGB und des BImSchG vom 22.12.2025; die von § 55b durch Art. 31 Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und über die allgemeine Beeidigung von Gerichtsdolmetschern sowie zur Änderung des Stiftungsregisterrechts vom 8.12.2025; die von § 163 durch Art. 9 Gesetz zur Änderung des Zuständigkeitsstreitwerts der Amtsgerichte, zum Ausbau der Spezialisierung der Justiz in Zivilsachen sowie zur Änderung weiterer prozessualer Regelungen vom 8.12.2025 sowie die von § 48 durch Art. 2 Abs. 6 Gesetz zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes vom 25.11.2025. Ebenfalls eingearbeitet sind aktuelle Gerichtsentscheidungen und neues Schrifttum.

Die neue Auflage von Kopp/Ramsauer zum VwVfG berücksichtigt ebenfalls die aktuelle verfahrensrechtliche Rechtsprechung und Literatur, vor allem in den für die Praxis besonders relevanten Bereichen wie z.B. Planfeststellung sowie Erlass, Widerruf und Rücknahme von Verwaltungsakten. Mitbehandelt werden dabei auch zukünftige Auswirkungen der aktuellen Gesetzesinitiativen zur Beschleunigung und Vereinheitlichung von Planungsverfahren sowie zum Bürokratierückbau. Außerdem werden Neuerungen im Fachrecht mit erläutert, die für das Verwaltungsverfahrensrecht wichtig sind, vor allem im Baurecht. Der bewährte Handkommentar erläutert das Verwaltungsverfahrensgesetz zuverlässig, prägnant und gut verständlich. Dabei geht die Kommentierung auch auf etwaige Besonderheiten des Landesrechts sowie auf das europäische Verwaltungsverfahrensrecht ein.

Summa summarum überzeugen die beiden Urgesteine also einmal mehr durch Kompaktheit und Präzision. Auf dass sie auch in diesem Jahr vielen Kandidatinnen und Kandidaten den Weg durchs Examen ebnen.

Kopp/ Schenke

VwGO (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 32. Auflage 2026

2.476 Seiten; 77,00 Euro

ISBN: 978-3-406-84426-3

Kopp/Ramsauer

VwVfG (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 27. Auflage 2026

2.327 Seiten; 77,00 Euro

ISBN: 978-3-406-84427-0