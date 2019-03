Nach der Verordnung

Noch bis vor kurzem galt: Mit Datenschutz hat Otto Normalverbraucher nicht viel zu tun. Doch seit dem 25. Mai 2018 ist nichts mehr, wie es war. An jenem Tage nämlich begann die Anwendbarkeit der berühmt-berüchtigten Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (kurz DSGVO), in Kraft getreten bereits am 24. Mai 2016, in welcher die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht worden waren. Ihre Hauptzwecke, so heißt es, seien der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der EU sowie die Sicherung des freien Datenverkehrs innerhalb des Europäischen Binnenmarktes. Vor allem aber sind nun „für die effektive Durchsetzung des Datenschutzrechts“ weitaus höhere Bußgelder als bisher möglich: bis zu 20 Millionen Euro (gem. Art. 83 Absatz V). Auch wenn es für Privatleute wohl nicht ganz so teuer werden dürfte, müssen doch auch sie, wenn sie auch nur z.B. eine Homepage betreiben oder eine Wohnung vermieten, nunmehr eine Menge beachten. Kurz gesagt, jeder ist gut beraten, ob geschäftlich oder privat, sich mit dem neuen Datenschutzrecht vertraut zu machen. Denn die anwaltliche Abmahnindustrie wartet schon…

Wissens- und Kenntnislücken dieser Art schließt das Specht/Mantz „Handbuch Europäisches und deutsches Datenschutzrecht“, das vor kurzem in erster Auflage im Verlag C.H. Beck erschienen ist. Dieses 788 Seiten starke Werk liefert „bereichsspezifischen Datenschutz in Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor“ und sorgt für „passgenaue Datenschutzlösungen für zahlreiche Wirtschaftsbranchen und Verwaltungsträger sowie die Justiz“. Es gibt eine praxisbezogene und wissenschaftlich fundierte Darstellung und gliedert sich in drei Teile: die datenschutzrechtlichen Grundlagen (z.B. aus dem Verfassungsrecht, aber auch ePrivacy, Compliance sowie Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht), den Datenschutz in der Privatwirtschaft (etwa für Verbraucher und Beschäftigte, den Medizinsektor, das Finanzwesen, den Energie- und IT-Sektor) sowie den Datenschutz im öffentlichen Sektor (z.B. in Verwaltung, Polizei, Justiz, Forschung, Hochschulen und Kultureinrichtungen). Der Schwerpunkt liegt allerdings auf dem bereichsspezifischen Datenschutz.

Das Buch wendet sich hauptsächlich an Rechtsanwälte, Justiz, Unternehmen, Behörden, Verbände und Wissenschaft. Doch auch Verbraucher mit Vorwissen können darin fündig werden.

