40. Auflage in 55 Jahren

Der Thomas/Putzo bleibt eine Institution im Zivilprozessrecht

Rüdiger Rath

Das macht dem Thomas/Putzo, dessen 40. Auflage hiermit bekanntgemacht werden soll, so leicht keiner nach: Anfangs noch im Zweijahresrhythmus erscheinend, was seinerzeit, in den Sechzigern, auch schon bemerkenswert war, gingen die Herausgeber bereits seit den Siebzigerjahren manchmal und seit der Jahrtausendwende dann immer mit einer jährlichen Neuauflage an den Start. An der Thomas/Putzo-Kommentierung zur Zivilprozessordnung kommt somit schon lange keiner mehr vorbei, der sich als Praktiker oder auch Theoretiker der prozessrechtlichen Seite des Zivilrechts widmet. Das Erfolgsgeheimnis dieses Kommentars liegt vermutlich darin, dass er gewissermaßen einer für alle ist. Denn er bringt es auf den Punkt, was Rechtsreferendare im Staatsexamen an Kenntnissen benötigen, und stellt gleichzeitig auch Prozessanwälte, Richter und Rechtspfleger zufrieden. Zwar wäre es übertrieben zu sagen, dass umfassendere und gewichtigere Kommentierungen wie der Zöller keine Daseinsberechtigung hätten. Doch in den allermeisten Fällen kommt man nun einmal recht gut mit dem Thomas/Putzo aus.

In der diesjährigen Neuausgabe berücksichtigt der Kommentar u.a. das Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage (samt Musterfeststellungsklagenregister-Verordnung), das neue Internationale Güterrechtsverfahrensgesetz, das Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zur Erfüllung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (na endlich!), das Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben, den neuen Abschnitt 8 im Buch 11 (§§ 1118-1120) über den Beweis der Echtheit öffentlicher Urkunden nach der VO (EU) 2016/1191, die PKH Bekanntmachung 2019 sowie die Übergangsvorschrift § 26 Nr. 8 Satz 1 EGZPO.

Thomas/Putzo

Zivilprozessordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck

40. neu bearbeitete Auflage 2019

2.607 Seiten, 65 Euro

ISBN-10: 978-3-406-73599-8