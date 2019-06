Kiyosakis Hattrick

Die Rich Dad Poor Dad – Klassiker-Edition

Patrick Mensel

Mittlerweile ist Robert T Kiyosaki nicht mehr nur in Amerika ein bekannter Name. Auch jenseits des großen Teichs sind in Europa in den letzten Jahren seine Bücher sehr bekannt geworden. Von seinen derzeit 18 verfassten Büchern, die sich rund 26 Millionen Mal verkauft haben sollen, sticht die Rich Dad Poor Dad – Klassiker-Edition heraus.

In ihr sind die drei bekanntesten Werke „Rich Dad, Poor Dad“, „Cashflow Quadrant“ sowie „Rich Dad’s Investmentguide“ enthalten. Für alle Interessierten, die sich eines der Hauptwerke von Kiyosaki anschaffen wollen, ist die Klassiker-Edition sicher von Vorteil.

„Rich Dad Poor Dad“ ist der erste Teil, den man lesen sollte. In ihm erfährt der Leser recht gut die Herangehensweise von Kiyosaki. Im Kern geht es darum, dass der Leser seine finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen sollte. Durch das Generieren von passivem Einkommen soll finanzielle Freiheit erreicht werden. Es geht also um kluge Investitionen, die sich selbst tragen, Einkommen erwirtschaften und so für die Person arbeiten, ohne dass sie selbst tätig werden muss. Die Kapitel sind einfach gehalten. Anfänger brauchen keine Angst zu haben, dass sie den Lektionen nicht werden folgen können. Es wird alles sehr detailliert und anschaulich beschrieben, wobei der Autor Wert auf Wiederholungen legt.

In „Cashflow Quadrant“ – dem Nachfolgeband – werden die Lektionen weiter verfeinert. Besonders für Einsteiger empfiehlt es sich wirklich, die Reihenfolge einzuhalten. Von dem etwas ungewöhnlich klingenden Titel braucht man sich nicht abschrecken zu lassen. Es geht um einen Quadranten, der in jedem Teil einen einzelnen Buchstaben enthält, stellvertretend für Angestellte, Selbstständige, Geschäftsinhaber und Investoren. Abstufend erklärt Kiyosaki, wie die Wirtschaftswelt und die Welt des Geldes funktionieren und die verschiedenen Gruppen durch sie beeinflusst werden. Die Wechselwirkungen sind interessant herausgearbeitet worden und absolut lohnenswert.

Der letzte Band „Rich Dad’s Investmentguide“ ist in punkto Investitionsanleitung wirklich sehr gelungen. Anfänger werden gut an die Hand genommen und mit der Materie vertraut gemacht. Gerade diejenigen, die bisher kaum finanzielle Kenntnisse haben, sollten hier ihre ersten Schritte absolvieren.

Generell lässt sich sagen, dass gerade Bücher aus dem amerikanischen Markt einen Schwerpunkt auf Motivation legen. Dieser Umstand mag dem europäischen Leser manchmal vielleicht etwas ungewöhnlich oder gar gewöhnungsbedürftig erscheinen; aber wenn man sich darauf einlässt, kann man durchaus seinen Vorteil daraus ziehen. Besonders wenn sich die Anfangsphase als zäh erweist. Wer Kiyosakis Investmentstrategien folgen möchte, der wird in der Klassiker-Edition einen guten Start finden.

Robert T Kiyosaki

Rich Dad Poor Dad – Klassiker-Edition: Rich Dad, Poor Dad; Cashflow Quadrant; Rich Dad’s Investmentguide

FinanzBuch Verlag

Hardcover, 1072 Seiten

Dezember 2016

ISBN-13: 978-3898799935

EUR 59,99