Aktuell wie uff’m Basar

Recht cineastisch Spezial: Vor 40 Jahren erschien „Das Leben des Brian“

Thomas Claer

Dieser Film gehört zu meinen cineastischen Lieblingswerken. Hier hat die britische Komiker-Truppe Monty Python vor vier Jahrzehnten einen wahren Filmklassiker erschaffen. Lange Jahre konnte – zumindest in unseren Breiten – keiner mehr so richtig verstehen, warum sich seinerzeit so viele über seine ruchlose Blasphemie aufgeregt hatten. Seit einigen Jahren aber hat so vieles von dem, was in diesem Streifen durch den Kakao gezogen wird, wieder traurige Aktualität erlangt: vom religiösen Fanatismus bis zum dilettantischen Sektierertum politischer Akteure. Aber statt nun noch mehr Worte über einen Film zu verlieren, über den doch längst schon alles gesagt ist, schildere ich lieber eine vor kurzem erlebte Begebenheit auf einem Berliner Flohmarkt, die mich stark an die Basarszene aus „Life of Brian“ erinnert hat:

Ein Flohmarktbesucher betrachtet an einem der Stände mit Interesse eine potthässliche Porzellanfigur: „Wat soll‘n die kosten?“

Darauf der Händler: „20 Euro.“

Der Besucher: „Nee, dit is mir viel zu teuer. 15 Euro geb ick dir dafür.“

Der Händler: „20 Euro und keinen Euro wenija. Ick brauch det Geld.“

Der Besucher: „Na jut, 16 Euro.“

Der Händler: „Nüscht is: 19 Euro.“

So geht es noch einige Zeit hin und her. Schließlich einigen sie sich auf 17,50 Euro. Der Kunde gibt einen 20-Euro-Schein. Aber der Händler kann ihm nicht rausgeben. Er hat nur einen 5-Euro-Schein.

Der Besucher, nach einigem Zögern: „Lass jut sein, passt schon.“

Der Händler schiebt ihm seinen 5-Euro-Schein zu: „Nee, den nimmste jetzt.“

Der Besucher, einen Schritt zurücktretend: „Nee, den kannste behalten, den will ick nich.“

Der Händler: „Det is jetzt nich dein Ernst. Du nimmst den jetzt!!“

Der Besucher, sich mit der Figur entfernend: „Nee, is jut.“

Der Händler läuft ihm nach mit dem Schein in der Hand: „Den nimmst du jetzt!!“

Im Gedränge kann ich die beiden nicht mehr sehen und erfahre so nicht mehr, wie es ausgegangen ist…