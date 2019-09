Und noch ein (kleines) Jubiläum!

Der Kopp/Ramsauer VwVfG-Kommentar in 20. Auflage

Ludwig Deist

Welch ein gelungenes Timing! Nicht nur der Kopp/Schenke-VwGO-Kommentar erscheint diesjährig als Jubiläums-Auflage (es ist die 25.,Justament berichtete), sondern auch sein Bruder im Geiste, sein fast schon siamesisch anmutender Zwilling, der Kopp/Ramsauer-VwVfG-Kommentar. Bei ihm ist es die 20., was ebenfalls schon etwas heißen will. Und ebenso wie der andere Part der beiden Unzertrennlichen erläutert auch der Kopp/Ramsauer seine Rechtsmaterie in gewohnter Zuverlässigkeit, Prägnanz und Verständlichkeit. Nur dass diesmal beide Leitkommentare des deutschen Verwaltungsrechts – was aber irgendwann ohnehin unvermeidbar gewesen wäre – erstmals die 2000-Seiten-Grenze überschritten haben. Hervorzuheben ist hinsichtlich des Kopp/Ramsauers vor allem, dass er auch auf etwaige Besonderheiten des Landesrechts sowie auf das europäische Verwaltungsverfahrensrecht eingeht.

Die Jubiläumsausgabe berücksichtigt das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom November 2018 sowie weitere Entwicklungen im verfahrensbezogenen Fachrecht, etwa im Informationsfreiheitsrecht und im Recht der digitalen Kommunikation. Auch die jüngste Änderung des VwVfG vom 18.12.2018, mit der das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts umgesetzt wurde, wird bereits erfasst. Aktuelle Literatur und neueste Rechtsprechung sind zuverlässig eingearbeitet. Berücksichtigt sind vor allem die zahlreichen neuen Entscheidungen zum Planfeststellungsrecht und die neuen Entwicklungen insbesondere im Bau- und Umweltrecht.

Als Autoren des Werkes haben neben dem aktuellen Herausgeber, Prof. Dr. Ulrich ­Ramsauer (Gründungsherausgeber Ferdinand Kopp weilt schon seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr unter den Lebenden), auch diesmal wieder die Bundesverwaltungsgerichtshofs-Richter Dr. Carsten Tegethoff und Prof. Dr. Peter Wysk mitgewirkt. Zugeschnitten ist das Werk eigentlich auf alle und jeden, sofern er oder sie denn mit Verwaltungsrecht zu tun hat.

Kopp/Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 20. Auflage 2019

2002 Seiten; 65 Euro

ISBN: 978-3-406-73880-7