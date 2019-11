Alles in einem Band

Das Lehr- und Studienbuch „Internationales Privatrecht. Band II. Besonderer Teil“ von v. Bar und Mankowski in 2. Auflage

Ludwig Deist

Internationalisierung, Globalisierung und Migration sorgen dafür, dass die Welt vor unseren Augen immer enger zusammenrückt. Inzwischen hat bereits fast jeder Vierte Einwohner Deutschlands einen Migrationshintergrund. Wer sich früher auf Zivilrecht spezialisierte, brauchte von internationalen Zusammenhängen in der Regel nicht viel zu wissen. Das ist heute vollkommen anders geworden. Kaum noch ein Praktiker des Zivilrechts kommt mittlerweile ohne grundlegende Kenntnisse des Internationalen Privatrechts aus. Zur Vermittlung derselben bestens geeignet ist das hier zu besprechende Werk von v. Bar und Mankowski. Allerdings ist Prof. Dr. Dr. Christian v. Bar genau genommen nur der Begründer dieses schwergewichtigen Lehr- und Studienbuchs, das mittlerweile von Prof. Dr. Peter Mankowski, Direktor des Seminars für Internationales Privatrecht der Universität Hamburg, fortgesetzt wird. Anknüpfend an den ersten Band ihrer Bearbeitung namens „Allgemeine Lehren“ bietet der nun in zweiter Auflage vorliegende „Band II. Besonderer Teil“ tiefe Einblicke ins Internationale Schuldvertragsrecht, Internationale Privatrecht der außervertraglichen Schuldverhältnisse, Internationale Sachenrecht, Internationale Familienrecht, Internationale Erbrecht, Internationale Privatrecht der natürlichen Person sowie ins Internationale Gesellschaftsrecht. Das Werk ist eine Kombination aus didaktisch orientierter, rechtsvergleichender und wissenschaftlich vertiefender Darstellung. Beispiele und ausführliche Darstellungen des Streitstandes mit umfassenden, auch internationalen und ausländischen Literaturangaben machen es für Studierende, Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen interessant.

Die Neuauflage berücksichtigt alle Entwicklungen auf europäischer und auf deutscher Ebene, in Gesetzgebung, Rechtsprechung und weiterführender Literatur. Bezüge zu aktuellen Problemen, Entscheidungen und Entwicklungen werden aufgezeigt, relevante Probleme fundiert behandelt. Fazit: Das gesamte Internationale Privatrecht findet sich hier in einem Band.

