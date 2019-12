Bau auf, bau auf!

Der Battis/Krautzberger/Löhr-Baugesetzbuch-Kommentar in 14. Auflage

Ludwig Deist

Alle drei Jahre erscheint zurzeit eine neue Auflage des Battis/Krautzberger/Löhr-Baugesetzbuch-Kommentars. Battis? Der Name dürfte so manchem bekannt vorkommen. Und ja, es ist der Ulrich Battis, mittlerweile 75 Jahre alt, langjähriger Professor in Hamburg, Hagen (an der Fernuni, deren Rektor er jahrelang war) und schließlich an der Humboldt-Uni in Berlin. Von ihm erschien – gemeinsam mit seinem Schüler Christoph Gusy (dem kauzigen Bielefelder Polizeirechts-Experten) – 2011 eine „Einführung in das Staatsrecht“. Und nicht nur das. Battis forschte (und forscht vermutlich seit seiner Emeritierung vor 10 Jahren auf eigene Faust einfach weiter) zur Europäischen Raumentwicklung, dem Bau-, Planungs- und Umweltrecht, dem Wissenschaftsrecht, Öffentlichen Dienstrecht und zu Fragen der Verwaltungsreform, insbesondere hinsichtlich Organisation und Personal. Und neben dem hier besprochenen Baugesetzbuch ist er auch noch Chef-Kommentator des Bundesbeamtengesetzes (ebenfalls in der bekannten gelben C.H. Beck-Reihe erscheinend). Am Sachs-Grundgesetz-Kommentar schreibt er ebenso mit. Und wenn er gelegentlich noch Zeit findet, ist er darüber hinaus auch noch als „Of counsel“ (d.h. erfahrener Berater) bei der Kanzlei GSK Stockmann (wie zuvor lange Jahre bei Gleis Lutz) gewissermaßen im operativen Geschäft tätig. Kurz gesagt, Ulrich Battis bringt eine Menge Renommee und Erfahrung mit und überblickt souverän das gesamte öffentliche Recht. Und das kommt selbstverständlich auch dem vorliegenden Baurechts-Kommentar zugute, zumal Battis mit seinen Co-Bearbeitern Stephan Mitschang und Olaf Reidt weitere versierte Koryphäen an seiner Seite hat.

Das Baugesetzbuch also, von den Allgemeinen Vorschriften über den Flächennutzungs- und Bebauungsplan über die Zulässigkeit von Bauvorhaben bis hin zur Enteignung und Entschädigung und den Vorschriften des Besonderen Städtebaurechts. Besonders lobenswert ist, dass die Kommentierung eine Einführung zur Entwicklung und Struktur des Baugesetzbuchs enthält, die dem Leser die Orientierung im Baurechtsdschungel erheblich erleichtert. Prägnant und wissenschaftlich fundiert wie eh und je kommentiert die Neuauflage (es ist bereits die 14.) den Gesetzestext. Eingearbeitet sind insbesondere die Neuerungen der letzten Jahre durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt, die Städterechtsnovelle 2017, das Hochwasserschutzgesetz II sowie die Novellierungen des UmwRG, ROG, BNatSchG und WHG. Die einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung wird umfassend ausgewertet. Auch Ausführungen zum Rechtsschutz fehlen nicht. Das freut die Zielgruppe, die da sind: Verwaltungsfachleute in Kommunen, Planungs-, Bau- und Umweltbehörden, Stadt-, Landschafts- und Umweltplaner, Architekten und Ingenieure, Rechtsanwälte, Richter sowie Hochschullehrer. Und zu guter Letzt auch sie: Referendare und Studierende.

Battis/Krautzberger/Löhr

Baugesetzbuch (BauGB), Kommentar

Verlag C.H. Beck, 14. Auflage 2019

1869 Seiten, 109 Euro

ISBN-10: 340673409X