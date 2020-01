Peter Lynch neu aufgelegt

Der legendäre Manager des Fidelity Magellan Fonds im Doppelpack

Patrick Mensel

Peter Lynch, der als Manager des Fidelity Magellan Fonds wegen seiner Performance für viele Jahren Aufsehen erregte, verfasste drei Bücher zum Thema Börse, von denen bereits zwei vom Börsenbuchverlag neu aufgelegt wurden.

Der Leser erhält die seltene Chance, im Dschungel der Börsenliteratur einen vernünftigen Einblick in die Anlageberatung durch einen Börsenmeister zu gewinnen. Ausgehend von Lynchs Erfahrungen beim Fidelity Magellan Fonds, den er im Alter von 46 Jahren 1990 nach 13 Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer verließ, plädiert Lynch für Aktien als Anlageform für Privatpersonen. In anekdotischer Weise ermutigt der Autor jedermann, seine ersten Schritte auf dem Börsenparkett zu wagen, um es mit dem Markt aufzunehmen. Kritisch sieht er die Rolle von vielen Vermögensverwaltern, deren schlechte Performance hinter dem Markt zurückbleibt und so ihre hohe Vergütung keinesfalls rechtfertigt. Dennoch warnt Lynch vor Euphorie. Die Aktienauswahl ist keine exakte Wissenschaft und manchmal mehr Kunst als alles andere.

Lynch legt Wert auf gründliche Analyse. So könne man manchmal im Einkaufszentrum mehr erfahren als von so manchem technischen Indikator oder anderen Kaufsignalen. Manche Investmentkandidaten hat er genauso herausgefunden. Lynch gibt eine detaillierte Anleitung, wie er sich Industriebranchen und besonderen Marktsituationen nähert. Besonders ehrlich sind seine Ausführungen, wenn er auf der Suche nach unterbewerteten Wertpapieren goldrichtig lag und manchmal vollkommen falsch. Gerade auch aus seinen Kapitalfehlern könne man viel lernen, so Lynch. Er bringt dem Leser seine Prinzipien mit anschaulichen und zielgerichteten Ratschlägen näher. Sowohl „Der Börse einen Schritt voraus“ als auch „Aktien für alle“ sind vollkommen zurecht Klassiker im Börsenbereich. Peter Lynch kann man am besten dem Value-Investing zuordnen, obwohl er auch eigene Akzente zu setzen weiß und diese dem Leser gekonnt näherbringt. Seine über Jahre aufrechterhaltene Performance spricht für sich. Er ist neben Warren Buffett einer der interessantesten Investoren und seine Bücher ein absolutes Muss für jeden Börsenneuling.

Der Börse einen Schritt voraus – Neuauflage: Wie auch Sie mit Aktien verdienen können!

Peter Lynch

Börsenbuchverlag

384 Seiten

ISBN-13: 978-3864705656

Aktien für alle – Neuauflage: So verdienen Privatanleger an der Börse

Peter Lynch

Börsenbuchverlag

416 Seiten

ISBN-13: 978-3864706349