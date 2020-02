Quer durchs Sozialrecht

„Sozialhilferegress bei Erbfall und Schenkung“ von Gudrun Doering-Striening

Florian Wörtz

Die steigende Lebenserwartung in der Bevölkerung hat zur Folge, dass Eltern pflegebedürftig und auch finanziell bedürftig werden können. Heimkosten können dann nur noch über Sozialhilfe gedeckt werden – und das Sozialamt kann Regress nehmen. „Sozialhilferegress bei Erbfall und Schenkung“ widmet sich genau dieser Konstellation. Insbesondere mit deren praktischer Seite kennt sich die Autorin als Fachanwältin für Familien- und Sozialrecht bestens aus. Sie nimmt den Leser mit auf eine Reise quer durch die weite Materie des Sozialrechts. Nach einer einführenden Darstellung der Grundlagen kommt sie zu den Prüfungen im SGB II und SGB XII und erläutert dabei die Materie auch dank zahlreicher Fallbeispiele recht anschaulich. Wertvoll sind auch ihre Erklärungen zum Verfahrens- und Prozessrecht.

Alles in allem also ein sehr gelungenes Werk über einen zunehmend wichtigeren Bereich anwaltlicher Tätigkeit. Mit diesem Buch ist man für alle Aspekte des Sozialhilferegresses bestens gewappnet.

zerb-Verlag, 2015, 69 €

ISBN: 9-783941-586062