Intelligenz

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

Intelligenz wird gemeinhin überschätzt. Weitaus wichtiger im Leben sind zumeist andere Eigenschaften wie Selbstdisziplin, Ausdauer, Geduld, Maßhalten, aber auch Empathie und Kompromissfähigkeit. Zwar gibt es Untersuchungen, denen zufolge ein hoher IQ-Wert mit überdurchschnittlichem beruflichem Erfolg korreliert, doch das gilt bestenfalls im Durchschnitt. Nach meiner Beobachtung sind vor allem die Hochintelligenten oft wahre „Sorgenkinder des Lebens“. Man erkennt sie daran, wie schnell sie denken (und meistens auch reden) können. Mit ihrer blitzschnellen Auffassungsgabe haben sie das Problem bereits erfasst, noch bevor man es ihnen vollständig dargelegt hat. Mit ebensolcher Geschwindigkeit präsentieren sie einem dann auch schon fertige Lösungen. Doch sind dies dann vielfach unreflektierte Schnellschüsse. Hochintelligente sind nämlich sehr schnell gelangweilt von einer Sache und in der Regel völlig außerstande, mit der gebotenen Gründlichkeit über etwas nachzudenken. Oftmals stehen sie sich mit der ständigen Übereilung ihrer Gedanken auch selbst im Weg. Nicht selten verleitet sie ihre Begabung zum schnellen Denken sogar zu destruktivem und letztlich auch selbstzerstörerischem Verhalten. Sie neigen dazu, keiner Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, was ja auch konsequent ist, weil sie das – im Gegensatz zu den meisten ihrer Mitmenschen – keine große Anstrengung kostet. So sind sie etwa prädestiniert dazu, sich in ausweglose Rechtsstreitigkeiten zu verbeißen, auf die sich ein vernünftig und mit Augenmaß Denkender niemals eingelassen hätte. Viel Wahrheit enthalten die berühmten Worte Warren Buffetts: „Als Investor brauchen Sie eine durchschnittliche Intelligenz. Gefährlich wird es immer dann, wenn Sie sich für klüger halten als andere.“ Mein Verdacht ist nun allerdings, dass dies nicht nur beim Investieren gilt…

Dein Johannes