Rückschläge und Erfolgserlebnisse

Ronald Reng weiß genau, „Warum wir laufen“

Florian Wörtz

Als Laufmuffel fiel es mir schwer, mich für ein Buch zum Thema Laufen zu erwärmen. Wäre der Autor dieses Buches nicht Roland Reng gewesen – ich hätte es vermutlich wie die anderen zahllosen Büchern zu dieser populären Sportart ignoriert. Allerdings interessierte mich auch gleich die Aufmachung des Buches. Anders als die anderen Bücher von Laufgurus oder anderen selbsternannten Propheten beschäftigt sich dieses Buch auf eine sehr unterhaltsame und umfassende Art mit dem Thema Laufen. In 29 Kapiteln widmet es sich nicht nur mit dem eigenen Bemühen des Autors nach Jahren von Abstinenz wieder mit dem Laufen anzufangen und der Schilderung aller Rückschläge und Erfolgserlebnisse, sondern auch allen denkbaren Aspekten zum Thema Laufen. So werden in den einzelnen Kapiteln auch Fragen zum Thema Laufstil, Laufausrüstung oder der Bedeutung des Laufens für den Beruf oder das Privatleben beleuchtet. Dabei kommen Menschen aus dem Bekanntenkreis von Ronald Reng wie Teresa Enke oder Jens Harzer, dem Ifflandring-Träger als bester deutscher Theaterschauspieler, vor. Reng schafft es das Thema sehr interessant und anschaulich abzuhandeln. Am Ende der Lektüre bin ich weiterhin ein Laufmuffel geblieben, aber die Lektüre dieses Buches hat mir sehr kurzweilige Stunden beschert. Egal, ob man nun selbst Läufer ist oder sich für diese Sportart so rein gar nicht begeistern kann – dieses Buch sei jedem ans Herz gelegt, da sie zu dem recht allgemeinen Phänomen, warum wir laufen, recht interessante Einblicke gewährt.

Ronald Reng: Warum wir laufen. 304 Seiten, Hardcover. 20 €. Piper-Verlag, 2018. ISBN: 978-3-492-05848-3