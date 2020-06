So geht digital für Anwälte

„Digitalisierung erfolgreich umsetzen“ von Ilona Cosack

Florian Wörtz

Das Thema Digitalisierung dürfte nicht zuletzt durch das Coronavirus eine große Dynamik und Aktualität bekommen. Die Mainzer Anwaltsberaterin Ilona Cosack setzt sich mit diesem Megathema in gewohnt geschickter Weise auseinander. Das Besondere an dem Buch ist, dass es nicht nur eine theoretische Abhandlung ist, sondern mit dem Teil der Lösungen für jede Anwaltskanzlei sowie zahlreichen Best Practice-Beispielen dem Leser auch einen großen Nutzen und Mehrwert gibt. Kann man sich doch durch die Lektüre mit seiner eigenen Digitalisierungsstrategie auseinandersetzen. Der Preis ist sehr moderat und die Wirkung für die eigene strategische Positionierung könnte enorm werden. Es kann daher jedem Anwalt nur zur Lektüre und Anregung zur Umsetzung ans Herz gelegt werden.

Cosack, Ilona: Digitalisierung erfolgreich umsetzen – ein Leitfaden für jede Anwaltskanzlei; 251 Seiten, Anwaltverlag 2020, 39 €, ISBN: 9 783824 015986