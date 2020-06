Hast ja Recht, Alter!

Eine Loseblattsammlung über die „typischen Mandate im Seniorenrecht“

Florian Wörtz

Seniorenrecht? Mag sich mancher fragen. Ja, Seniorenrecht. Auch wenn sich dieses Rechtsgebiet noch nicht durchgesetzt hat, aufgrund der demographischen Entwicklung wird sich der Beratungsbedarf mit typischen Belangen für Senioren immer mehr ausbauen. Im Deubner-Verlag ist diese Grundwerk als Loseblattsammlung erschienen. Es ist in 9 Teilen untergliedert, beginnend bei einem Wegweiser und Hinweisen zum Werk. In Teil 2 gibt es einen kurzen Teil Aktuelles und wichtige Rechtsprechung bevor es im dritten Teil zur Beratung im Seniorenrecht geht und dort sowohl auf Besonderheiten des seniorenrechtlichen Mandats, als auch den Schnittstellen, dem Umgang mit den Mandanten sowie den Honoraren geht. Die weiteren Teile widmen sich schließlich einzelnen Rechtsbereichen des Seniorenrechts: dem Übergang vom Erwerbsleben in den Altersruhestand, der Betreuung und Selbstbestimmung, Vermögens- und Nachlassplanung, sozialrechtlichen Fragestellungen, Rückgriffsmöglichkeiten sowie dem Heimvertragsrecht. Das Werk richtet sich an Praktiker und ist sehr anschaulich geschrieben. Zahlreiche Muster, Expertentipps und Hinweise erleichtern das Verständnis für die Materie. Für Anwälte, die bereits viele Senioren beraten oder welche sich in diesem Bereich spezialisieren möchten, ist dieses Buch als ein sehr umfangreiches Nachschlagwerk sehr zu empfehlen.

Von Einem, Astrid / Grziwotz, Herbert / Klatt, Michael: Die typischen Mandate im Seniorenrecht, Deubner-Verlag, 1 Band DIN A 5, ca. 800 Seiten, 149 €, ISBN: 978-3-88606-931-6