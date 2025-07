Über den Berg im Kartellrecht

„Deutsches und Europäisches Kartellrecht“ von Berg /Mäsch in 5. Auflage

Rainer Stumpf

Beim Berg / Mäsch, der nach drei Jahren mit einer aktualisierten und ergänzten Neuauflage an den Start geht, der mittlerweile fünften, ist mehr oder weniger alles beim Alten geblieben. Unter der bewährten Federführung der beiden Herausgeber Dr. Werner Berg , LL.M., Rechtsanwalt bei Latham & Watkins LLP in Brüssel, und Prof. Dr. Gerald Mäsch vom Institut für Internationales Wirtschaftsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (früher war er auch noch Richter am OLG Hamm) bietet das Werk auch diesmal eine umfassende und übersichtliche Kommentierung sowohl des Deutschen als auch des Europäischen Kartellrechts, was nach wie vor ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt der Gesetzeskommentare sein dürfte. Und das liefert Berg /Mäsch notabene auch weiterhin in einem einzigen Band – einschließlich der 11. GWB-Novelle und den novellierten Horizontal- und Vertikalregeln der EU-Kommission. Besonders hervorzuheben sind die systematischen Querverweise und Bezugnahmen sowie die gelungene Darstellung der engen Verzahnungen des deutschen und europäischen Kartellrechts.

Neu in der 5. Auflage sind insbesondere die Berücksichtigung der Neuerungen durch die 11. GWB-Novelle (inkraftgetreten am 07.11.2023), des EU-Vertikalregimes (inkraftgetreten am 01.06.2022), des EU-Horizontalregimes (inkraftgetreten am 01.07.2023) sowie zahlreicher weiterer Gerichts- und Behördenentscheidungen und Kommissionsmitteilungen seit November 2021, u.a. der Abschöpfungserleichterung, dem neuen Eingriffsinstrument nach Feststellung von Störungen („new competition tool“), der rechtlichen Grundlagen zur Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Durchsetzung des Digital Market Acts durch das Bundeskartellamt, der erleichterten privaten Durchsetzung des Digital Markets Acts, der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung und Vertikalleitlinien, der Gruppenfreistellungsverordnungen für Forschung und Entwicklung sowie für Spezialisierungsvereinbarungen und Horizontalleitlinien, der neuen Mitteilung über die Marktabgrenzung sowie des Entwurfs der Leitlinien zur Anwendung des Art. 102 auf Behinderungsmissbräuche.

Der Kommentar deckt das deutsche und EU- Kartellrecht somit vollständig ab und bleibt auch in seiner 5. Auflage unentbehrlich für Kartellrechts-Praktiker in Rechtsanwaltschaft, Unternehmen, Kartellbehörden und der Justiz.

Berg / Mäsch

Deutsches und Europäisches Kartellrecht (Kommentar)

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 5. Auflage 2025

3.002 Seiten; 299,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09837-9