Bewährtes ZPO-Update

Der ZPO-Kommentar von Thomas/Putzo in 41. Auflage

Ludwig Deist

Ein Jahr – so lange beträgt heutzutage oftmals die Haltbarkeitsdauer eines juristischen Standard-Kommentars. Dann ist bereits die nächste Neuauflage am Start. Bestes Beispiel: der Thomas/Putzo-ZPO-Kommentar, der in nunmehr bereits 41. Auflage das deutsche Zivilprozessrecht mitsamt dem familienrechtlichen Verfahren in bewährter Weise auf den Punkt bringt. „Zeit für ein ZPO-Update“, lautet insofern sehr treffend der neue Werbe-Slogan für dieses Werk aus dem Beck-Verlag. Nun mag es für den Praktiker mitunter noch angehen, auch einmal auf eine ältere Ausgabe zurückzugreifen – für Referendare kann dies tödlich sein. Denn im Examen empfiehlt es sich schon im nackten Eigeninteresse, fachlich immer auf dem neuesten Stand zu sein. Und ohne aktuellen Thomas/Putzo im Gepäck in die zweite juristische Staatsprüfung zu gehen, gleicht selbstredend einem Himmelfahrtskommando…

Was also ist neu in der 41. Auflage? Sie berücksichtigt auch diesmal zahlreiche Änderungen, darunter das Gesetz zur Regelung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen, zum Ausbau der Spezialisierung bei den Gerichten sowie zur Änderung weiterer prozessrechtlicher Vorschriften mit Änderungen der ZPO, der EGZPO, des GVG und des EGGVG; das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens, mit dem in § 176 GVG ein Verhüllungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt auch für zivilrechtliche Sitzungen eingeführt wurde; das Gesetz zur Einführung einer Karte für Unionsbürger und EWR-Angehörige mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis und zur Änderung des Personalausweisgesetzes; das Gesetz zur Anpassung datenschutzrechtlicher Bestimmungen an die VO (EU) 2016/679 sowie das Gesetz zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen.

Für die Zielgruppe dieser Kommentierung, d.h. die Richter, Rechtsanwälte und Rechtspfleger, vor allem aber auch die Studenten und ganz besonders die Referendare heißt es demnach: Zugreifen!

Thomas/Putzo

Zivilprozessordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 41. Auflage 2020

2669 Seiten, Hardcover (In Leinen), 65 Euro

ISBN 978-3-406-74708-3