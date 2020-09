Erbrecht europäisch

Der Deixler-Hübner/Schauer-Kommentar zur EuErbVO in 2. Auflage

Rüdiger Rath

Europäische Verordnungen, das lernt mittlerweile jeder Jura-Student, sind unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, haben dort also allgemeine Gültigkeit und unmittelbare Wirksamkeit. So ist es auch nicht verwunderlich, dass jene unter ihnen mit großer praktischer Bedeutung inzwischen eigene deutschsprachige Kommentierungen erhalten haben – gerade so, wie wir es von unseren Bundesgesetzen gewohnt sind. Interessanterweise wird nun aber der hier zu besprechende Kommentar zur Europäischen Erbrechtsverordnung von einer Professorin aus Linz und einem Fachkollegen aus Wien herausgegeben (und von ihnen sowie 15 weiteren österreichischen Rechtsgelehrten verfasst), was nur auf den ersten Blick stutzig macht, denn in Österreich gelten die europäischen Verordnungen ja schließlich ebenso wie hierzulande. So erhalten wir also zur Abwechslung einmal von österreichischen Juristen das (auch) in Deutschland geltende Recht erklärt – die fortschreitende europäische Rechtsangleichung macht es möglich.

Die Europäische Erbrechtsverordnung, das muss man wissen, hat für die generationsübergreifende Vermögensplanung sowie für erb- und pflichtteilsrechtliche Streitigkeiten im weitesten Sinn eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Dabei ist die erste Auflage dieses Werkes bereits im August 2015 erschienen – schon wenige Wochen nach Geltungsbeginn der Verordnung. Doch habe, wie die Herausgeber im Vorwort anmerken, schon nach kurzer Zeit Bedarf nach einer Aktualisierung bestanden. Nun ist sie also endlich Wirklichkeit geworden. Ein besonderes Anliegen der Autoren in dieser Neuauflage ist es, nicht nur die Verordnung als solche zu kommentieren, sondern dabei auch das regulatorische Umfeld des innerstaatlichen Rechts zu berücksichtigen. Die Neuauflage beinhaltet den aktuellen Stand der Literatur und bereitet die in der Zeit seit Erscheinen der Vorauflage neu erschienene Judikatur auf. Vor allem wurde die Rechtsprechung des EuGH und deren Bedeutung für die Praxis eingearbeitet.

Deixler-Hübner/Schauer (Hrsg.)

EU-Erbrechtsverordnung (Kommentar)

Manz Verlag/Nomos Verlag, 2. Auflage 2020

775 Seiten; 158 Euro

ISBN: 978-3-214-07516-3/ISBN: 978-3-8487-6582-9