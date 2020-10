Mit der Zeit gegangen

Das große Lehrbuch „Familienrecht“ von Gernhuber / Coester-Waltjen in 7. Auflage

Ludwig Deist

Einst vom nicht mehr unter uns weilenden Namensgeber Joachim Gernhuber begründet und mittlerweile von Dagmar Coester-Waltjen allein weitergeführt, ist dieses 922 Seiten starke Lehrbuch des Familienrechts nunmehr bereits in 7. Auflage erschienen. Und schon im Vorwort räumt die Autorin, ihres Zeichens emeritierte Professorin an der Universität Göttingen und ehemalige Direktorin des Lichtenberg-Kollegs ebendort, unverblümt ein, welch schweren Stand ein Lehrbuch dieser Art im heutigen medialen Umfeld haben muss. Denn es kann „weder die Rechtsprechung im Detail, schon gar nicht die Gesamtheit der Publikationen darlegen und diskutieren noch sich in einzelnen Bereichen vertieft rechtshistorischen und rechtsvergleichenden Überlegungen widmen“, sonst wäre man nämlich ganz schnell beim mindestens dreifachen Umfang…Stattdessen zielt das Werk wie bisher darauf ab, ein Lehrbuch zu sein, das zusammenhängend lesbar ist, die bewertende Gestaltung der sozialen Kräfte durch das Recht verdeutlicht, Funktions- und Systemzusammenhänge aufdeckt und einen Einblick in den Entwicklungsprozess vermittelt. Es zeigt Reformbedarf und mögliche Lösungen auf. Kurz gesagt: Es soll das materielle Familienrecht und dessen Funktions- und Systemzusammenhänge analytisch und umfassend darstellen.

In großen Teilen ist das Werk neu strukturiert und formuliert. Es ist unterteilt in sechs große Abschnitte, die erkennen lassen, dass dieses Lehrbuch mit der Zeit gegangen ist: Auf die „Allgemeinen Lehren“ (u.a. Familienrecht als Teil der Gesamtrechtsordnung) folgt der zweite Abschnitt über die Ehe, dann aber auch schon der dritte Abschnitt über „Andere Lebensgemeinschaften“, wozu die eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft ebenso gehört wie die „faktischen Lebensgefährten“. Weiter geht es mit dem vierten Abschnitt über das Unterhaltsrecht. Erst dann sind im umfangreichen fünften Abschnitt die Kinder an der Reihe: von der Eltern-Kind-Zuordnung über das Eltern-Kind-Verhältnis bis hin zur Adoption. Und abschließend behandelt der sechste Abschnitt die sonstigen Schutzverhältnisse, zu denen Vormundschaft, Pflegschaft und Betreuung zählen.

Erhalten geblieben ist jedoch die schon vom Begründer Gernhuber besonders priorisierte kritische Hinterfragung von Lösungen. Gesetzesänderungen sowie eine Auswahl von Literatur und Rechtsprechung seit der Vorauflage sind in dieses Standardwerk eingearbeitet worden. Großer Wert wurde auf eine eingängige und anschauliche Darstellung und eine klare Sprache gelegt. Insbesondere berücksichtigt die Neuauflage die einschlägigen Reformgesetze der letzten Jahre: das Gesetz über die gleichgeschlechtliche Ehe und die daraus folgenden gesetzlichen Anpassungen, das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, aber auch das Abkommen zur Einführung des Güterstands der Wahlzugewinngemeinschaft, die Reformen im Unterhaltsrecht und die Regelungen zur ärztlich unterstützten Befruchtung einschließlich des Samenspenderregisters.

Als Zielgruppe für dieses Werk haben die Herausgeber Studierende, Referendare, Wissenschaftler und Praktiker im Auge.

Gernhuber/Coester-Waltjen

Familienrecht (Lehrbuch)

7. Auflage 2020

922 Seiten; 149 Euro