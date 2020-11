Griffig und kompakt auf 1337 Seiten

Der Ennuschat/Wank/Winkler-Kommentar zur Gewerbeordnung in 9. Auflage

Ludwig Deist

Alles ist relativ. Ganz besonders gilt dies in der Rechtswissenschaft, wo auch schon mal mehr als tausendseitige Handkommentare als super griffige Einstiegslektüre für die Westentasche angepriesen werden. Und genauso verhält es sich im Gewerberecht, einem Teilgebiet des besonderen Verwaltungsrechts mit allenfalls geringer Relevanz für die Juristenausbildung, dafür aber umso größerer praktischer Bedeutung. Um hier wirklich immer auf dem neuesten Stand zu sein, benötigt man entweder eine der voluminösen und kostspieligen Loseblattkommentierungen samt ihren Rattenschwänzen von Ergänzungslieferungen. Oder man greift zum, soweit wir sehen, einzigen gebundenen Kommentar zur Gewerbeordnung in deutscher Sprache von Ennuschat/Wank/Winkler auf schlappen 1337 Seiten. Dieses Werk, so seltsam es angesichts des Umfangs anmuten mag, setzt eher Schwerpunkte als sich an einer vollständigen Abarbeitung dieser doch recht unübersichtlichen Materie zu versuchen. „Griffig und kompakt“, so die Eigenwerbung des Verlags, erläutert dieser Kommentar alle praxisrelevanten Aspekte der Gewerbeordnung. Ergänzend werden die Gründzüge des Arbeitszeitrechts, des Arbeitsschutzrechts und des Ladenschlussrechts dargestellt. Ebenfalls eingearbeitet sind die Entwicklungen im Bereich des Lotterie- und Glücksspielrechts.

Die nun vorliegende 9. Auflage in sechzig Jahren berücksichtigt die zahlreichen Änderungen seit dem Erscheinen der Vorauflage (2016), darunter die Änderungen beim Gewerbeanzeigeverfahren (§ 14 GewO), das Gesetz zur Novellierung des Finanzanlagenvermittlungs- und Vermögensanlagenrechts (§§ 34f, 34g GewO), das Honoraranlagenberaterrecht (§ 34h GewO), das Gesetz zur Einführung eines Zulassungsverfahrens für Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen (31 GewO), das Darlehensvermittlerrecht (§§ 34i, j GewO), eine Reihe weiterer Änderungen betreffend die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, den Datenaustausch zwischen EU-Mitgliedstaaten, das gesetzliche Messwesen, die Förderung der elektronischen Verwaltung, die Änderungen registerrechtlicher und gebührenrechtlicher Vorschriften und zuletzt die Änderungen des Bewacherrechts (§ 34 GewO), das Gesetz zur Umsetzung der EU-Vertriebsrichtlinie IDD (§§ 11a, 34d, 34e, 55a, 147c, 156 GewO) sowie – endlich! – die Einführung der Erlaubnispflichtigkeit für gewerbliche Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter in § 34 GewO. Ausführlich dargestellt sind die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Gewerberechts durch Art. 12 und 14 GG sowie die Einwirkungen des EU-Rechts auf das deutsche Gewerberecht, das nicht nur durch die umzusetzenden Richtlinien einwirkt, sondern auch durch die gewährten Grundfreiheiten der Niederlassungsfreiheit und der Wettbewerbsfreiheit.

Für wen das alles relevant ist? In erster Linie für Gewerbetreibende, Mitarbeiter in Gewerbe- und Gewerbeaufsichtsbehörden und Verwaltungsjuristen, aber auch für entsprechend spezialisierte Richter, Rechtsanwälte, Hochschullehrer, Rechtsreferendare und Studierende.

Ennuschat/Wank/Winkler

Gewerbeordnung (Kommentar)

9. Auflage, Verlag C.H. Beck 2020

1337 Seiten

ISBN-10: 3406666809