Der Wahn ist lang

„Ehebezogene Rechtsgeschäfte“ von Christof Münch in 5. Auflage

Ludwig Deist

In der Ehe dreht sich, wie könnte es anders sein, zunächst einmal alles um die Liebe, doch schon Friedrich Schiller wusste: „Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang.“ Juristisch betrachtet ist die Ehe nämlich das, als was sie sich nach geraumer Zeit zumeist auch in den Augen der an ihr Beteiligten mehr und mehr zu erweisen pflegt: ein Rechtsinstitut, aus welchem für die Ehegatten allerhand wechselseitige Ansprüche gegeneinander (und spiegelbildliche Verpflichtungen) resultieren. Doch hindern diese rein gesetzlichen Verpflichtungen die Eheleute nur allzu oft keineswegs daran, noch weitere darüber hinausgehende vertragliche Bindungen miteinander einzugehen. Und werden dann auch noch Kinder in die Welt gesetzt (oder auch von einem oder gar beiden Ehegatten jeweils mit in die Ehe gebracht – oder mitunter auch außerhalb dieser erzeugt) wird es noch einmal deutlich komplizierter. Stichworte wie Güterstand, Unterhalt und Versorgungsausgleich, Trennungs- und Scheidungsvereinbarungen können nur andeuten, wovon hier die Rede ist. In modernen Ehen treten auch gerne noch Ansprüche aus Gesamtschuldverhältnissen, Bruchteilsgemeinschaften und Ehegattengesellschaften hinzu. Für uns Juristen heißt all das natürlich, dass sich hieraus ein weit abgestecktes Betätigungsfeld für unseren Berufsstand ergibt…

Christof Münch, seines Zeichens Notar in Kitzingen, Beirat des Deutschen Notarinstituts für Familienrecht und Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Familienrecht bei der Bundesnotarkammer, hat nun bereits in 5. Auflage ein voluminöses und schwergewichtiges Handbuch zu dieser Thematik herausgebracht, das mit seinen zahlreichen Formulierungsvorschlägen, Hinweisen, Checklisten, Gestaltungsempfehlungen und Kostenanmerkungen längst ein unverzichtbarer Begleiter für einschlägig spezialisierte Rechtsanwälte sowie insbesondere auch für Notare und Steuerberater geworden ist. Das Werk zeigt die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung familienrechtlicher Verträge mit ihren Auswirkungen auf die Praxis auf. Erläutert werden dabei sowohl die Berührungspunkte zu den angegebenen Bereichen des Erb-, Gesellschafts- und Steuerrechts als auch alle für eine vorsorgende Beratung von Eheleuten relevanten Aspekte. Besonders wichtig zur technischen Vereinfachung ist dieses: Alle Formulierungsvorschläge und Checklisten können über einen im Buch enthaltenen Code zur Verwendung in Textbearbeitungsprogrammen heruntergeladen werden.

Neu in der aktuellen Auflage sind u.a. die Ehe für alle, neue Gesamtmuster für die Patchworkehe und „Globale Vagabunden“, der Gleitende Vermögenserwerb und die Anrechnung von Vorausempfängen im Zugewinn sowie vieles mehr. Fazit: Der Münch ist insbesondere für einschlägig spezialisierte Praktiker unentbehrlich geworden.

Christof Münch

Ehebezogene Rechtsgeschäfte. Handbuch der Vertragsgestaltung

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 5. Auflage 2020

1350 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-3-452-29190-5