Arbeitshilfe im Arbeitsrecht

Der Nomos-Handkommentar Kündigungsschutzrecht von Gallner / Mestwerdt /Nägele in 7. Auflage

Ludwig Deist

Schon seit längerem ist der Trend zum Alles-aus-einer-Hand-Prinzip in der Kommentierung vielfältiger Rechtsgebiete zu beobachten, die jeweils auf einem Rattenschwanz unterschiedlichster Gesetze basieren. Bestes Beispiel ist der nun schon in 7. Auflage erschienene Nomos-Handkommentar zum Kündigungsschutzrecht, herausgegeben von Gallner / Mestwerdt / Nägele. Denn nicht nur das Kündigungsschutzgesetz haben die 15 renommierten Autorinnen und Autoren (einschließlich der Herausgeber) in diesem Werk – in Gänze – kommentiert, sondern auch gleich noch – in jeweils einschlägigen Teilen – (alphabetisch geordnet) das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das BGB (§§ 613a-626), das Umwandlungsgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz, das Bundespersonalvertretungsgesetz, das Mutterschutzgesetz, das Pflegezeitgesetz, das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das SGB IX (§§ 168-178), das Berufsbildungsgesetz, sogar das Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 58) und das Teilzeit- und Befristungsgesetz. Das sollte nun wirklich alles abdecken, was der geneigte Arbeitsrechtler in dieser Hinsicht benötigt. So bringt dann dieser Handkommentar, den man trotz seines immensen Umfangs noch als handlich bezeichnen kann, wenn man bedenkt, wie viele andere Gesetze und z.T. auch Kommentierungen er einem erspart, auch den von den Herausgebern versprochenen „schnellen Zugriff“ auf praxisrelevante Probleme – und längst nicht nur diesen! Besonders hervorzuheben ist in einem naturgemäß äußerst interessengeleiteten Rechtsbereich wie dem Arbeitsrecht die strikt durchgehaltene Interessenneutralität sämtlicher Kommentierungen. Insofern ist dieses Werk sowohl Praktikern der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerseite zu empfehlen.

Und was ist neu in der aktuellen Auflage? Berücksichtigung gefunden haben u.a. das Brexit Steuerbegleitgesetz mit Auswirkungen auf die Kündigung von Risikoträgern im Bank- und Finanzwesen, das Qualifizierungschancengesetz (Verkürzung der Beschäftigungsdauer mit Auswirkung auf Kündigungsfristen) sowie die neueste Rechtsprechung des BAG, der Instanzgerichte und des EuGH, z.B. die wichtigen aktuellen BAG-Urteile zum Kündigungsschutz bei Massenentlassungen (AirBerlin) und zur Befristung von Arbeitsverhältnissen mit rentennahen Arbeitnehmer/innen.

Gallner / Mestwerdt / Nägele (Hrsg.)

Kündigungsschutzrecht Handkommentar

Nomos Verlag, 7. Auflage 2021

2061 Seiten mit Online-Zugang, 178 Euro

ISBN: 978-3-8487-6615-4