Digitalisierung des Rechts auf dem Vormarsch

„Legal-Tech-Strategien für Rechtsanwälte“ von Frank Remmertz (Hrsg.)

Florian Wörtz

Der Begriff Legal Tech erobert den juristischen Sektor. Die Digitalisierung der juristischen Arbeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und Aufmerksamkeit. Die Frage wie sich Effizienz- und Qualitätssteigerungen erreichen lassen, um so letztlich Kosten zu sparen, bewegt viele Juristen.

In Legal-Tech-Strategien für Rechtsanwälte setzen sich insgesamt zehn Autoren mit den berufsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen und den regulatorischen Rahmen anwaltlicher Legal-Tech-Strategien auseinander und regen die Leser an berufsrechtskonforme Legal-Tech-Strategien zu entwickeln. Zwischen einer Einleitung und einem abschließenden Ausblick finden sich sechs voll mit Input gefüllte Kapitel. Diesen jeweils vorangestellt sind Literaturverzeichnisse mit zahlreichen weiterführenden Quellenangaben, die auch in zahlreichen Fußnoten verwertet sind. Rechtsanwälte und dem Thema zugeneigte Juristen werden hier keine Frage noch offen haben.

Fazit: Das Thema Legal Tech steckt noch in den Anfängen. Es gibt derzeit noch nicht viele Werke zu dem Thema und das von Remmertz vorgelegte Strategienbuch dürfte gleich einen wichtigen Platz einnehmen.

Remmertz, Frank (Herausgeber): Legal-Tech-Strategien für Rechtsanwälte – Berufsrecht, Kooperation, Haftung, 317 Seiten, Verlag C.H. Beck, 2020, ISBN: 9783406743726, 89,- €