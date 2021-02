Pflichterfüllung aus Freude

Zweimal Beamtenrecht aus dem Beck-Verlag

Rüdiger Rath

Beamter zu sein, das ist wohl nicht weniger als eine Lebenseinstellung. Der rechtlichen Seite des Verbeamtetseins widmen sich nun zwei brandneue Bände aus dem C.H. Beck-Verlag: zum einen der Kommentar „Beamtenrecht Bund“ in Erstauflage, zum anderen bereits in 2. Auflage das Praxisbuch „Beamtendisziplinarrecht/Beamtenstrafrecht“.

Der von Prof. Dr. Ralf Brinktrine und Dr. Kai Schollendorf herausgegebene und von ihnen sowie 13 weiteren Bearbeitern verfasste Kommentar „Beamtenrecht Bund“ trägt dem sich weiter auf dem Vormarsch befindenden Alles-aus-einer-Hand Prinzip insofern Rechnung, als er nicht nur das Bundesbeamtengesetz, sondern auch gleich noch das Beamtenstatusgesetz und in Auszügen sogar das Beamtenrechtsrahmengesetz abdeckt. Prägnant und wissenschaftlich fundiert, dabei aber zugleich auch klar und übersichtlich strukturiert präsentiert sich diese praxisgerechte Kommentierung und hat dabei insbesondere die Parallelen zwischen BBG und BeamtStG stets im Blick. Besonders hervorzuheben ist das dreistufige Gliederungsprinzip in der Darstellung der Inhalte: Auf eine Überblicksebene mit knapper Erläuterung folgen jeweils die Standardebene mit ausführlicher Erläuterung sowie schließlich die Detailebene mit Beispielen aus der Rechtsprechung. So steht einem raschen Zugang zu den gewünschten Informationen nichts im Wege. Die Kommentierung berücksichtigt das Gesetz zur Änderung des BeamtenstatusG und des BundesbeamtenG sowie weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 29.11.2018 und durch das Zweite Datenschutz-Anpassungs- und UmsetzungsG EU vom 20.11.2019. Zielgruppe des Kommentars sind Beamte in Bundesbehörden, Verwaltungsrichter, einschlägig spezialisierte Rechtsanwälte sowie Personalräte und Verbandsjuristen.

Hingegen thematisiert das wie ein Lehrbuch daherkommende, allerdings besser als Arbeits- oder Praxisbuch zu bezeichnende Werk „Beamtendisziplinarrecht/Beamtenstrafrecht“ von Rechtsanwalt Prof. Klaus Herrmann und Rechtsanwältin Dr. Heide Sandkuhl einen besonderen Aspekt des Beamtentums, nämlich die disziplinar- und strafrechtlichen Folgen eines Strafverfahrens für das Beamtenverhältnis. Es trägt dem Umstand Rechnung, dass die zunehmenden öffentlichen Aufgaben die dienstlichen Anforderungen an das Verhalten von Beamten immer weiter erhöhen und gleichzeitig die öffentliche Meinung Beamte nur allzu leicht unter Generalverdacht stellt (Stichwort Schwerpunktstaatsanwaltschaften für Korruptionsdelikte). Das Werk wendet sich daher in erster Linie an Strafverteidiger von Beamtinnen und Beamten und bietet eine Gesamtbetrachtung von Disziplinarrecht und Beamtenstrafrecht, wobei die praktischen Hinweise für die anwaltliche Tätigkeit nicht zu kurz kommen. Die Neuauflage enthält ein umfangreiches gesondertes Kapitel zu den einzelnen Dienstpflichten der Beamten. Daneben wurde das Werk insgesamt auf den aktuellen Stand in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur gebracht. Enthalten sind zudem die Besonderheiten für Richterinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten.

Ralf Brinktrine / Kai Schollendorf

Beamtenrecht Bund: BBG, BeamtStG, BRRG

1. Auflage, C.H. Beck 2021

1066 Seiten; 139 Euro

ISBN: ISBN 978-3-406-75298-8

Klaus Herrmann/Heide Sandkuhl

Beamtendisziplinarrecht/Beamtenstrafrecht

2. Auflage, C.H. Beck 2021

493 Seiten; 89 Euro

ISBN: 978-3-406-71614-0