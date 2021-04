Topaktuell zur Pandemie

Das Handbuch Infektionsschutzrecht von Huster/Kingreen

Ludwig Deist

Die Corona-Krise, deren Ende auch nach mehr als einem Jahr noch längst nicht abzusehen ist, hat natürlich neben vielen anderen Seiten auch eine rechtliche. Vielfach ist hier schon mehr oder weniger juristisches Neuland betreten worden, denn das einschlägige Vorgängerereignis, die sogenannte Spanische Grippe vor mehr als hundert Jahren, hat schließlich in einem gänzlich anderen Umfeld stattgefunden. Der vielleicht größte Unterschied ist vermutlich der, das damals einem x-beliebigen einzelnen Menschenleben weitaus weniger Beachtung geschenkt wurde, als dies heute der Fall ist.

Nun haben sich die Professoren Stefan Huster von der Ruhr-Universität Bochum und Thorsten Kingreen von der Universität Regensburg als Herausgeber mit elf weiteren hochkarätigen Bearbeitern zusammengetan und ein fundiertes Handbuch zur Thematik veröffentlicht, das soweit ersichtlich alle rechtlichen Fragen zur Pandemie abdeckt. Das Werk gliedert sich in zwei Teile, einen allgemeinen und einen besonderen gewissermaßen. Im Teil 1 über die Grundlagen finden sich Kapitel über das deutsche Infektionsschutzrecht im Wandel der Geschichte, die binnenmarktrechtlichen Grundlagen sowie die völkerrechtlichen Grundlagen des Infektionsschutzrechts. Im Teil 2 folgen unter der Überschrift Referenzgebiete dann Kapitel über das Infektionsschutzgesetz als Gefahrenabwehrrecht, das Impfschutzrecht, das Datenschutzrecht, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, das Gesundheitsrecht, das Öffentliche Entschädigungsrecht sowie schließlich das Gewerberecht als Tätigkeiten mit Krankheitserregern.

Die Herausgeber betonen in ihrem Vorwort vor allem den Querschnittscharakter des Infektionsschutzrechts, der sich auch in der breit aufgestellten Zusammensetzung des Autorenteams widerspiegele. Hervorzuheben ist ferner, dass auch das erst am 19.11.2020 in Kraft getretene Dritte Bevölkerungsschutzgesetz des Bundes noch berücksichtigt werden konnte, ebenso die Beschlüsse von Bund und Ländern zum zweiten Lockdown bis Jahresende 2020 (aber nicht mehr deren Verlängerung). Dieses systematische Werk gibt dem Leser einen umfassenden Überblickt und zeigt Zusammenhänge auf.

Als Zielgruppe der Publikation haben die Herausgeber an Anwälte, Justitiare, Unternehmer, Gesundheits- und Gewerbeämter, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Behörden, Betriebliche Gesundheitsmanager, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte sowie Betriebs- und Personalräte gedacht.

