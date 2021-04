Für Anfänger und Fortgeschrittene

Die „Anwaltformulare“ von Heidel/Pauly/Amend in 9. Auflage

Martin Scheibner

Das Buch „AnwaltFormulare“ ist mit knapp 3000 Seiten sehr umfangreich und enthält dabei sogar eine zusätzliche CD mit Mustern verschiedenster Schriftstücke, die man einfach verwenden kann, um damit zu arbeiten. Für die anwaltliche Praxis ist dieses Buch extrem wertvoll, weil es einem die Arbeit wirklich erleichtert. Gerade als Berufsanfänger wird man mit dem vermeintlichen „praktischen“ Wissen aus dem Referendariat hinaus in die Berufswelt geworfen. Während man hierfür zwar schon einige Basics mitbringt, fehlt einem dann aber eben doch die rein praktische Erfahrung dazu, wie verschiedene Angelegenheiten in der realen Welt eigenständig gelöst werden, insbesondere wenn es den außergerichtlichen Bereich betrifft. Wenn man z.B. plötzlich einen Kostenfestsetzungsantrag machen muss, ist es nämlich schwierig, so etwas ohne ein gutes Muster zu tun.

Mit diesem Buch verliert man als Berufsanfänger aber schnell die Angst, irgendetwas falsch zu machen oder sich als Anfänger zu outen. Man muss also nicht mehr auch bei eigentlich einfachen Schreiben mit sich hadern. Man sucht einfach schnell im Inhaltsverzeichnis des Buches nach dem gewünschten Begriff, kann sich Erläuterungen zum jeweiligen Thema durchlesen und am Ende einfach das Muster übernehmen. Sobald man dann erstmal im Muster anstelle des Beispielstextes seine eigene Angelegenheit eingetragen hat, fließt es einem schnell aus den Fingern.

Das Buch enthält darüber hinaus aber auch sehr wertvolle Checklisten und eigene Muster je nach Rechtsgebieten, die man sich einfach kurzerhand abschreiben kann und die einem helfen, das eigene mögliche Haftungsrisiko zu minimieren. Besonders hierdurch wird dieses Buch also auch für diejenigen in unserem Berufsstand interessant, die schon länger dabei sind und auf einmal ein außerhalb ihrer jeweiligen Nische liegendes Rechtsgebiet bearbeiten müssen.

Was allerdings auffällt: Das Buch ist sehr teuer, 179€ sind ein stolzer Preis. Dennoch kann ich es nur wärmstens allen Kollegen und Kolleginnen ans Herz legen, weil diese 179€ eine gute Investition sind und dies einem einiges an Zeitersparnis verschaffen kann. Etwas negativ fällt bezüglich der CD aber auf, dass es hier keine Suchfunktion oder ein Inhaltsverzeichnis gibt. Damit muss man entweder auf gut Glück in den Rechtsgebieten herumsuchen oder doch zum Suchen in das Buch schauen, um die gewünschte Vorlage zu finden. Eine Wortsuche wäre hier auf jeden Fall etwas zeitgemäßer. Ungeachtet dessen gibt es von mir für das Buch aber definitiv einen Daumen nach oben und eine Kaufempfehlung auch für Berufsanfänger!

Heidel/Pauly/Amend (Hrsg.)

AnwaltFormulare (Buch mit CD-Rom)

Deutscher Anwalt Verlag, 9. Auf. 2018

3060 Seiten; 179 Euro

ISBN 978-3-8240-1530-6