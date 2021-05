Aktuelles Studienbuch

Das Tipke/Lang-Handbuch Steuerrecht in 24. Auflage

Martin Scheibner

Das Werk „Tipke/Lang Steuerrecht“ ist ein durchaus umfangreiches Buch, welches sich wohl am ehesten in die Kategorie eines „Studienbuches“ einordnen lassen dürfte, denn es vereint im Wesentlichen die Erklärtiefe eines Lehrbuches mit dem Umfangreichtum der abgedeckten Inhalte, die sonst nur bei einem Kommentar gegeben ist. Umfangreich ist dabei ein passendes Stichwort, denn dieses Buch hat stolze 1691 beschriebene Seiten exklusive des Inhaltsverzeichnisses. Inhaltlich geht das Buch dabei auf das gesamte Steuerrecht ein, wobei hier zunächst systematisch und tiefgehend die Steuerrechtsordnung in Gänze erläutert wird. So wird unter anderem auf die verschiedenen Arten der Steuerschuldverhältnisse und Ansprüche eingegangen.

Das Buch hilft einem dabei, die endlos anmutenden Wirrungen des Steuerrechts bezüglich der jeweiligen Steuerarten aufzudröseln, die dadurch entstehen, dass es stets ganze Gesetze, Anwendungserlasse und Durchführungsverordnungen mit vielen weiteren Verweisungen für die Frage gibt, ob ein Steuertatbestand erfüllt ist. Klar ist aber, dass es jedenfalls keine leichte Lektüre ist. Besonders beeindruckend fand ich hier aber die Aktualität dieses Werkes: Ich erhielt das Buch Anfang 2021. Dabei enthielt das Buch schon inhaltliche Auseinandersetzungen mit den zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Corona-Pandemie frisch und teils weitläufig geänderten Steuergesetzen, die zu Ende 2020 erfolgten. Eine derartige Aktualität lassen andere Werke, wie etwa Kommentare, oftmals vermissen. Für den jeweiligen Rechtsanwender ist dieses Buch meines Erachtens darum sehr wertvoll. Es hilft, um mit einem einzigen Buch auch ohne Hinzuziehung eines speziellen Kommentars betreffend der einzelnen Steuergesetze Lösungen zu den täglichen Fragestellungen zu finden.

Auch für diejenigen, die sich das Steuerrecht hiermit anzulesen versuchen, ist dieses Buch als Ergänzung eines Lehrbuchs sehr gut geeignet. Aufgrund des Umfanges muss man aber auch direkt dazu sagen, dass es eher ungeeignet ist, um sich nur damit alles anzueignen. Nichtsdestotrotz kann ich das Buch guten Gewissens jedem Kollegen, der auf diesem Gebiet tätig ist, empfehlen, denn es hat mir im Rahmen der täglichen Arbeit schon vielmals das Leben erleichtert.

Seer/Hey/Englisch/Lang

Tipke/Lang, Handbuch Steuerrecht

Verlag Dr. Otto Schmidt, 24. Auflage 2021

1803 Seiten; 84,80 Euro

ISBN 978-3-504-20151-7