Urgestein der VwVfG-Kommentierung

Der Kopp/Ramsauer in 22. Auflage

Rüdiger Rath

In der Reihe „Gelbe Erläuterungsbücher“ aus dem C.H. Beck-Verlag gehört der Kopp/Ramsauer-VwVfG-Kommentar zu den absoluten Klassikern. Bereits seit mehreren Jahrzehnten und schon seit längerer Zeit auch in jährlicher Neuausgabe versorgt er – gemeinsam mit seinem Zwillingswerk, dem Kopp/Schenke-VwGO-Kommentar – die Praktiker des Verwaltungsrechts immer wieder aufs Neue mit weit mehr als dem berühmten ersten Zugriff. Und nicht zuletzt, das muss man an dieser Stelle besonders betonen, hat er schon Generationen von Rechtsreferendarinnen und -referendaren durchs Zweite juristische Staatsexamen begleitet. (Wobei man allerdings hinzufügen muss, dass denen auch nichts anderes übrig bleibt, als sich dem Kopp/Ramsauer und den weiteren im Examen zugelassenen Kommentierungen anzuvertrauen…) Kurz gesagt, der Kopp/Ramsauer ist eine Institution in der hiesigen Gesetzeskommentarlandschaft – und das gilt auch für seine diesjährige Neuausgabe, die mittlerweile 22.

Auf 2062 Seiten ist der Umfang diesmal angewachsen. Das sind 26 mehr als in der Vorauflage und sogar 60 mehr als vor zwei Jahren, ohne dass sich am vergleichsweise moderaten Preis von 67 Euro etwas geändert hätte. (Aber die Referendare als eine der maßgeblichen Zielgruppen müssen ihn ja schließlich auch bezahlen können…)

Was ist also neu in der 22. Auflage? Sie glänzt mit gewohnter Aktualität und erläutert aktuelle verwaltungsverfahrensrechtliche Fragen infolge der Corona-Pandemie unter Auswertung der einschlägigen Rechtsprechung. Behandelt werden dabei vor allem COVID-19-Rechtsfragen zu Allgemeinverfügungen, Prognoseentscheidungen und Erfordernissen der VA-Bekanntmachung. Im Hinblick auf die COVID-19-Auswirkungen auf das Planfeststellungsverfahren wird auch das Planungssicherstellungsgesetz berücksichtigt, das eine ordnungsgemäße Öffentlichkeitsbeteiligung trotz der pandemiebedingten Beschränkungen gewährleisten soll. Enthalten sind außerdem zahlreiche neue Entscheidungen, sowie neue fachrechtliche Entwicklungen, etwa im Umweltrecht, Baurecht sowie Informations- und Datenschutzrecht.

Kopp/Ramsauer

Verwaltungsverfahrensgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 22. Auflage 2021

2062 Seiten; 67 Euro

ISBN 978-3-406-77189-7