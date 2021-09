Jubiläumsausgabe

Die Heidel/Pauly AnwaltFormulare in 10. Auflage

Rainer Stumpf

Gerade als Junganwalt, da darf man sich nichts vormachen, steht man nicht selten etwas ratlos vor dem nun über einen hereinbrechenden Berufsalltag. Was man plötzlich alles wissen und können soll! Und welche ganz praktischen und mitunter auch gänzlich unerwarteten Hindernisse in nicht geringer Zahl es zu überwinden gilt! Hier ein weitgehend unbekanntes Rechtsgebiet, dort die schiere Unkenntnis von den bürokratischen Abläufen. Der Berufseinstieg verlangt einem schon einiges ab. Und guter Rat ist dann sprichwörtlich teuer.

Doch als Geheimwaffe und Rettungsanker in der Not kommen hier die Formularbücher ins Spiel, und insbesondere jene, die nicht nur die unverzichtbaren Formulare enthalten, sondern den hilfsbedürftigen Leser noch dazu gleichsam an die Hand nehmen und ihm einen Weg durch das Dickicht der Fallbearbeitung bahnen. Allen voran gilt dies für den gerade in 10. Jubiläumsausgabe erschienenen Heidel/Pauly, der mutmaßlich schon Generationen von Junganwälten aus der Patsche geholfen, aber auch schon Legionen von gestandenen Advokaten ausgezeichnete Dienste geleistet hat.

In diesem Standardwerk par excellence finden sich nämlich auf sage und schreibe 2992 Seiten nicht weniger als 58 Kapitel, in denen einem alphabetisch geordnet von A wie Aktienrecht bis Z wie Zwangsvollstreckung ein Einstieg in alle wichtigen Tätigkeitsgebiete der anwaltlichen Praxis geboten wird. Und dazu kommen mehr als 1000 Muster für Schriftsätze, Klagen, Verträge sowie zahlreiche Checklisten, die einem nicht nur vor Gericht, sondern auch bei rein beratenden oder rechtsgestaltenden Mandaten weiterhelfen. Ein Team aus mehr als 60 Experten mit jeweils einschlägigem Spezialwissen ermöglicht dem Leser die rasche Einarbeitung selbst in bislang unbekannte Rechtsbereiche, ja den Einstieg in nahezu jedes Rechtsgebiet. Und man kann sich schnell und effektiv, was oftmals auch wirklich nottut, den nötigen Überblick verschaffen.

Neu in der 10. Auflage ist neben der Einarbeitung der aktuellen Rechtsprechung natürlich auch die aller relevanten Gesetzesänderungen. Neu aufgenommen wurden ferner die Kapitel Aufenthaltsrecht, Asylrecht und Datenschutzrecht. Und was unbedingt noch zu erwähnen ist: Jedes einzelne der über 1000 Muster gibt es nicht nur gedruckt im Buch, sondern zusätzlich auch als Download ohne weitere Kosten.

Fazit: Der Heidel/Pauly ist für die anwaltliche Praxis eine rundum lohnende Investition.

Heidel/Pauly

AnwaltFormulare: Schriftsätze, Verträge, Erläuterungen

Deutscher AnwaltVerlag, 10. Auflage

Seiten; 189 Euro

ISBN: 978-3-8240-1670-9