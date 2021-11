Vom Leben eines Modegiganten

Karl Lagerfelds Karriere in Paris

Michael Stern

Wie nähert man sich einem Modemonument? Einem Mann, dessen Silhouette weltweit erkannt wird? Einem Mann, dessen Selbstinszenierung gleichzeitig zeitverbunden und zeitlos war?

Chronologisch und thematisch. Alfons Kaiser verbindet die Zeitabschnitte aus Karl Lagerfelds Leben mit Themen. Die so entstandenen relativ kurzen Kapitel gehorchen indes keiner strengen Chronologie. Munter werden Verweise auf Vergangenes und Zukünftiges getätigt. Dadurch bleibt die Lektüre durchweg kurzweilig.

Ebenso wie sich die einzelnen Themen einer strengen Chronologie entziehen, fügte sich der unermüdliche Modeschöpfer nicht in starre Korsette. Er war an allem interessiert, lernte beständig weiter aus seiner gigantischen Bibliothek, durch Gespräche, Beobachtungen. Ein wacher, energiegeladener Zeitgenosse mit scharfer Beobachtungsgabe, rhetorisch geschliffen, nie um einen klaren Kommentar verlegen.

Meinungen und Strömungen unterwarf er sich nicht, er prägte sie. Wie kaum ein anderer prominenter Zeitgenosse verschwand er als Mensch hinter der eigenen Modelegende.

Alfons Kaiser gelingt es mit seiner Biographie, in souveräner Manier hinter die schwarz-weiße Fassade zu blicken, den Menschen Karl Lagerfeld hinter der Ikone durchschimmern zu lassen. Schon als Junge war er anders – war anders gekleidet, dachte anders, war an anderen Dingen als Gleichaltrige interessiert. Zeitlebens blieb er skeptisch, scharfzüngig, schlagfertig. Seine Eitelkeit war gepaart mit preußischer Disziplin, einem unerschöpflichen Arbeitseifer, der ihn endlos produktiv sein ließ.

Alfons Kaiser entwirft das Tableau eines langen Lebens, das akribisch recherchiert und im Anhang aufwändig dokumentiert wurde. Die beste Biographie zum Kunstgiganten, dessen Einfluss weit über die Modeszene hinausreichte.

Karl Lagerfeld: Ein Deutscher in Paris

Alfons Kaiser

C.H.Beck; 5. Edition, 2020

383 Seiten

ISBN-10: 3406756301

ISBN-13: 978-3406756306