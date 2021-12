Stau auf’m Bau

„Bauverzögerung und Leistungsänderung“ von Vygen et al. in 8. Auflage

Ludwig Deist

Wer schon mal Auftraggeber von Bauleistungen gewesen ist, der weiß genau, dass Fertigstellungstermine nur in den wirklich allerseltensten Fällen eingehalten werden. Normalerweise dauert alles viel, viel länger als geplant. Und in Zeiten von Pandemie und Flucht ins Betongold gilt dies natürlich umso mehr. Als kleiner einzelner Bauherr kann man dagegen in der Regel wenig ausrichten außer die Handwerker auf den Knien darum zu bitten, sich doch endlich einmal zur (Klein-) Baustelle zu bequemen, obwohl es für sie gewiss noch lohnendere Projekte auf Großbaustellen gibt. So gewinnt denn auch ein alter Witz aus DDR-Zeiten neue Aktualität (in Anspielung auf ein bekanntes deutsches Volkslied): Was ist der Unterschied zwischen dem Monat Mai und einem Handwerker? Der Mai ist gekommen.

Doch ab einer bestimmten Höhe des Auftragsvolumens verbessert sich die Ausgangslage des Bauherrn bedeutend. Nun täte es auch den Handwerkern weh, wenn man nicht bezahlte. Und hier kommt der bereits in achter Auflage erschienene Ratgeber-Band „Bauverzögerung und Leistungsänderung. Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen“ von Vygen, Joussen, Lang und Rasch ins Spiel, denn dieser vermittelt sowohl rechtliches als auch baubetriebliches Hintergrundwissen, um in solchen Situationen gewappnet zu sein. Das hinter diesem wertvollen Werk stehende Autorenteam aus Richter, Rechtsanwalt und Ingenieuren deckt beide Bereiche ab und hilft dem Leser, die beste Lösung für sein jeweiliges Problem zu finden.

Konkret behandelt das Buch die Auswirkungen des neuen (seit dem 1.1.2018 geltenden) Bauvertragsrechts, die Bauzeit und ihre vertragliche Vereinbarung, baurechtliche Anspruchsgrundlagen bei Bauablaufstörungen, die Problematik der Bauzeitverschiebung, Entschädigung und Schadensersatz bei Behinderungen, Leistungsänderungen und Vergütungsanpassung, Mehrvergütung infolge verzögerter Vergabeverfahren, die Dokumentation von Störungssachverhalten und Verzögerungen, den vernetzten Terminplan als Grundlage, die 6-stufige Nachweisführung von Bauablaufstörungen am Terminplan, die Bewertung von Mehrkosten aus Bauablaufstörungen mit Berechnungsbeispielen, die Berechnung eines Entschädigungsanspruches mit Beispielsfällen sowie die Nachtragsausarbeitung bei Leistungsänderungen oder Zusatzleistungen mit Beispielsfällen.

Noch kurz ein Wort zum Autorenteam: Dr. Edgar Joussen ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Bau- und Architektenrecht in Berlin und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu baurechtlichen Themen (u.a. Mitautor beim VOB-Kommentar Ingenstau/Korbion, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB) sowie Lehrbeauftragter an der Philipps Universität Marburg, Schiedsrichter sowie Dozent für Seminare zum Baurecht. Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang ist Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und Sachverständige für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und lehrt am Studienschwerpunkt Bauwirtschaft der Hochschule Darmstadt. Dipl.-Ing. Dirk Rasch ist geschäftsführender Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG, Ingenieure und Sachverständige für Baubetrieb und Bauwirtschaft, und Baumediator.

Fazit: Mit diesem Buch munitioniert, steht man den trödelnden Handwerkern nicht mehr ganz so machtlos gegenüber. Zumindest ab einem bestimmten Auftragsvolumen…

Vygen / Joussen / Lang / Rasch

Bauverzögerung und Leistungsänderung. Rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen

Werner Verlag / Wolters Kluwer, 8. Auflage 2021

1300 Seiten; 149,00 EUR

ISBN: 978-3-8041-5314-1