Silvesterknallerei

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

während ich hier sitze, knallt und blitzt und qualmt und stinkt es draußen, aber doch immerhin etwas weniger als an anderen Jahreswechseln. Na gut, ein paar Idioten gibt es immer, die sich nicht ans coronabedingte Böllerverbot halten. Aber warum kann man diese völlig sinnentleerte Lärm- und Drecksorgie eigentlich nicht jedes Jahr verbieten? Ich erinnere mich, mal gelesen zu haben, dass ein Sechstel aller jährlichen Feinstaubemissionen hierzulande nur von der Silvesterknallerei herrühren. Keine Ahnung, wie belastbar diese Zahl ist, aber selbst, wenn es nur ein Zehntel oder auch nur ein Zwölftel wäre (was ich nicht glaube), dann wäre das doch auch noch ein vollkommen hinreichender Grund für ein dauerhaftes Böllerverbot ohne Wenn und Aber. Allein wie die Straßen hinterher aussehen… Und unsere Nachbarin sagt, sie ängstige sich jedes Jahr zu Tode, weil ihr geliebter Hund sich immer völlig verschreckt stundenlang unter dem Bett verkriecht, sobald die Knallerei beginnt. Und am Neujahrstag muss man immer bis zum Nachmittag warten, bevor man mal die Fenster öffnen kann, weil man sich sonst eine akute Rauchvergiftung zuzieht. Um gar nicht erst davon zu reden, dass man sich am Silvesterabend schon ab spätestens 21 Uhr nicht mehr nach draußen trauen kann, weil einem an jeder Ecke Knallkörper vor die Füße fliegen. Oder man bekommt Raketen auf den Balkon geschossen, die dort dann explodieren. Und wie viele Verletzte es jedes Jahr gibt…

Beinahe alle anderen Umweltsauereien lassen sich noch irgendwie begründen. Wer Auto fährt, kann damit bequem von A nach B kommen. Wer im Einfamilienhaus lebt, hat viel Platz und seine Ruhe und eigenes Grün in seinem Garten. Wer täglich Steaks und Grillwürste verputzt, wird dadurch immerhin satt und kräftig. Wer sich in den Urlaub mit dem Flugzeug begibt, kann auf diese Weise auch mal entfernte Regionen der Welt besuchen. Alles nicht gut, wirklich nicht, aber doch irgendwie verständlich. Aber wozu dient die Silvesterknallerei? Doch nur dazu, dass eine große Zahl von Schwachköpfen mal so richtig die Sau rauslassen kann. Man versteht es ja, dass so etwas ein Riesenspaß für Kinder ist. Aber Kinder machen naturgemäß dumme Sachen, weil sie keine Ahnung haben. Die Aufgabe von verantwortungsvollen Erwachsenen wäre es, sie davon abzuhalten. Wer unbedingt Lärm machen will, der soll doch auf Töpfe schlagen, wie man es früher gemacht hat. Das hätte auch den angenehmen Nebeneffekt, dass sich nach ständigem Klopfen irgendwann eine gewisse Ermüdung einstellt, anders als beim Böllerzünden, das ja keinerlei Kraftanstrengung erfordert und daher von gewissen Vollpfosten auch unendlich oft wiederholt wird.

Wie ist es denn eigentlich in anderen Länder? Wird da auch so hemmungslos herumgeballert? Wie ich gehört habe, ist es wohl in ganz Asien völlig unbekannt, sich am Jahresende so aufzuführen. Und das, obwohl die Chinesen das Schießpulver und das Feuerwerk erfunden haben. In vielen europäischen Ländern ist die Knallerei streng reglementiert, mitunter sind nur öffentliche Feuerwerke erlaubt. In Frankreich sind private Feuerwerke sogar grundsätzlich illegal. Selbst in den USA wird offenbar deutlich weniger geknallt als in Deutschland, aber die haben ja dort auch ihre privaten Schusswaffen, mit denen sie das ganze Jahr lang ihre Aggressionen abreagieren können.

Also kurzum, es ist mir völlig unbegreiflich, warum hierzulande, wo es zum Glück besonders restriktive Nichtraucherschutzgesetze gibt, die Silvesterknallerei noch nicht endgültig verboten worden ist.

So, das musste ich jetzt einfach mal schreiben.

Dein Johannes