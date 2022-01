Viel Neues im BGB

Der Schulze von Nomos in 11. Auflage

Rainer Stumpf

Meistens sind jene Kommentare, die zum juristischen Staatsexamen zugelassen sind, auch die Preis-Leistungs-Sieger, denn schließlich müssen die Referendarinnen und Referendare sie sich ja auch leisten können. Und da sich mutmaßlich alle von ihnen nolens volens diese Adelsklasse der Kommentare auch tatsächlich anschaffen dürften, rechnet es sich wegen der unters Volk gebrachten Masse an Exemplaren auch für die Verlage…

Manchmal gibt es in bestimmten Rechtsgebieten auch noch schlanker dimensionierte und dadurch ebenfalls kostengünstige Alternativen. Was es aber im BGB gibt, könnte einmalig sein: Einen kompakten Handkommentar, der dem „Platzhirsch“ Grüneberg – besser bekannt noch unter seinem anrüchigen alten Namen Palandt – in nichts nachsteht, nicht einmal in der Seitenzahl, und der doch satte 50 Euro weniger kostet, nämlich 69 statt 119 Euro: Schulze heißt dieses Zauberwerk und ist vor kurzem in nunmehr schon 11. Auflage erschienen. Und es ist anzunehmen, dass es mit jeder Auflage auch neue Fans dazugewinnen wird.

Schon klar, ein Münchener Kommentar ist der Schulze nicht, aber das will er auch gar nicht sein. Jedenfalls für all jene, die einen ersten Zugriff brauchen, die nicht übermäßig ins Detail gehen wollen oder denen es in der Juristenausbildung überhaupt erst einmal ums Verständnis der Grundstrukturen geht, ist dieser Handkommentar eine wirklich gute Wahl. Auch übrigens für alle, die nicht gerne zentnerschwere Bücherlasten mit sich herumschleppen wollen und die nicht endlos viel Platz in ihrer Aktentasche haben.

Soweit zu den Vorzügen des Schulze im Allgemeinen. Und was gibt es Neues in der 11. Auflage? Diesmal wirklich eine Menge: Deutschland hat die europäische Warenkaufrichtlinie und die Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen umgesetzt. Damit gilt ab dem 1.1.2022 ein geändertes BGB-Leistungsstörungs- und Kaufrecht. Darüber hinaus ergaben sich umfangreiche Änderungen des Mietrechts und zahlreiche Neuerungen im Familienrecht. Alle wichtigen Regelungen rund um das BGB werden gleichermaßen kommentiert: AGG, Preisklauselgesetz, Gewaltschutzgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz, Internationales Privatrecht des EGBGB, Rom-VOen.

Schließlich ist noch der Online Zugang inklusive sämtlicher zitierter Entscheidungen und Gesetze hervorzuheben. Fazit: Der Schulze überzeugt auch in der 11. Auflage.

Schulze, Dörner, Ebert u.a.

Bürgerliches Gesetzbuch (Handkommentar)

Nomos Verlag, 11. Auflage 2022

3672 Seiten, gebunden, mit Online-Zugang; 69 Euro

ISBN: 978-3-8487-8407-3