Erben oder verderben

Der Kroiß/Horn-NomosKommentar Erbrecht in 6. Auflage

Ludwig Deist

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie gibt es mittlerweile wohl nur noch einen sicheren Weg, um zu Immobilieneigentum in Großstädten zu gelangen und sich damit ein Vermögen aufbauen zu können: Man muss erben. Denn mit schlichter Erwerbsarbeit ist heutzutage nicht mehr viel zu gewinnen, dazu sind die Preise in allen Geldanlageklassen längst schon viel zu weit enteilt. Umso bedeutsamer nimmt sich die künftige Rolle des Erbrechts in der Rechtslandschaft der kommenden Jahrzehnte aus, denn hier, im überlegt gestalteten Testament, im clever konstruierten Erbvertrag oder im erfolgreich durchstandenen Erbprozess entscheidet sich über Wohl und Wehe, Gedeih und Verderb, hopp oder top.

Dementsprechend steigen auch die Ansprüche an juristische Kommentierungen im Bereich des Erbrechts immer weiter. Mit prächtigem Einband und vornehmer Soigniertheit allein ist es da längst nicht mehr getan. Oder wie es im Vorwort eines anderen Bandes der NomosKommentar-Reihe einmal hieß: für den Schreibtisch und nicht fürs Regal. Dies trifft auch auf die neue Auflage des 5. Bandes der BGB-Kommentierung aus dem Nomos Verlag zum Thema Erbrecht zu. Drei Jahre nach der Vorauflage geht nun die 6. Auflage dieses Werkes an den Start, und sie kann gleich mit personellen Neuerungen aufwarten, denn es gibt einen Wechsel in der Herausgeberschaft: Prof. Dr. Christoph Ann von der TU München wollte sich zurückziehen. So übernimmt ab dieser Auflage Dr. Henrik Horn die Rolle des Mitherausgebers. Laut Vorwort der Herausgeber geht diese personelle Neuaufstellung auch mit einer veränderten Aufgabenteilung einher: Dr. Henrik Horn legt sein Augenmerk darauf, dass der Kommentar den Bedürfnissen von Anwälten für deren Mandatsführung gerecht wird, während sein alter und neuer Co-Herausgeber Prof. Dr. Ludwig Kroiß bei der Kommentierung auf die richterliche Perspektive achtet.

Im Ergebnis ist die Neuauflage somit wohl noch praxisorientierter geworden, als es ihre Vorgänger ohnehin schon waren, zumal auch mehrere neue Autoren mit ausgezeichneten Referenzen gewonnen werden konnten, bei denen es sich hauptsächlich um hochspezialisierte Rechtsanwälte handelt. Anders gesagt: Der NomosKommentar Erbrecht hat ein weiteres Mal sein praxisorientiertes Profil geschärft. Dazu gehört auch die durchgehende Einbeziehung steuerlicher, verfahrensrechtlicher und kostenrechtlicher Fragen, die Gestaltungsempfehlungen und Hinweise auf Fallstricke sowie Länderberichte zur Unterstützung bei internationalen Themenfeldern.

Inhaltlich berücksichtigt die Neuauflage eine Fülle von neuen Entscheidungen zum Erbrecht, darunter auch richtungsweisende vom BGH, und gibt einen Ausblick auf die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zum 1.1.2023, soweit sie das Erbrecht betrifft.

Kroiß/Horn

NomosKommentar BGB, Band 5: Erbrecht

6. Auflage 2022

2363 Seiten; 198 Euro

ISBN: 978-3-8487-7871-3