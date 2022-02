Mit vielen Extras

Das Beck’sche Rechtsanwalts-Handbuch in 12. Auflage

Florian Wörtz

Das bewährte Rechtsanwalts-Handbuch aus dem Beck-Verlag erscheint nun wieder in einer neuen Auflage, die die Bereiche Datenschutzrecht, Legal Tech und RDG, Geldwäsche sowie ­Sportrecht zusätzlich umfasst. Für den geneigten Praktiker bietet es als Nachschlagwerk einen guten Überblick. In den drei großen Kapiteln „Prozesse und Verfahren“, „Beratungsfelder“ sowie „Kanzlei“ werden mit über 150 Checklisten und To-Do-Listen dem Leser ein schneller Abriss über die wichtigsten Bereiche des Zivil- und Zivilprozessrechts gegeben. Das Rechtsanwalts-Handbuch bietet so eine Stütze bei der Mandatsarbeit. Es ist für jeden Anwalt daher ein lohnenswerter Alltagsbegleiter.

Christoph Hamm (Herausgeber): Beck´sches Rechtsanwalts-Handbuch, 12. Auflage 2022, 2097 Seiten, ISBN: 978-3-406-75806-5, 149 €