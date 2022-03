Das geht tief

Der Formular-Kommentar GmbH-Recht von Meyer-Landrut in 5. Auflage

Rainer Stumpf

Um es frei nach Bertolt Brecht zu sagen: Was ist ein Einbruch in eine GmbH gegen die Gründung einer GmbH? Soll heißen: Von allen Kapitalgesellschaftsformen hierzulande ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung noch immer die mit Abstand am weitesten verbreitete: 1,15 Millionen GmbHs standen im Jahr 2016 (neuere Zahlen gibt es nicht) gerade einmal 15.500 Aktiengesellschaften gegenüber. Noch dazu gehört die GmbH gleichsam zum gesellschaftsrechtlichen Urgestein unserer Rechtsordnung, gibt es sie doch schon seit 1892 und damit länger als das BGB. Doch trotz ihrer anhaltend großen Popularität ist es längst nicht so, dass jede GmbH-Gründerin und jeder GmbH-Betreiber dabei ohne fachkundige Unterstützung zurechtkäme. Im Gegenteil: Die rechtskundige Begleitung von GmbHs von deren Gründung bis zu deren Liquidation gehört zum Brot- und Buttergeschäft der im Gesellschaftsrecht tätigen Anwälte. Und dementsprechend benötigt man als Praktiker auf diesem Gebiet, um im Dschungel der bürokratischen Abläufe nicht den Überblick zu verlieren, ganz unbedingt ein einschlägiges Formularbuch: entweder ein eher allgemein gehaltenes, das gleich alle Gesellschaftsformen abdeckt, oder aber eines, das sich nur aufs GmbH-Recht beschränkt und dafür tief ins Detail geht.

Eindeutig in die letztere Kategorie fällt das nunmehr in fünfter Auflage vorliegende, mehr als 1.500 Seiten starke Werk von Meyer-Landrut, das man als die Königsklasse unter den gesellschaftsrechtlichen Formular-Kommentaren bezeichnen könnte, denn noch detaillierter als hier geht es kaum. Im Werk werden fast 250 Vertragsmuster und Formulare rund um die GmbH kommentiert. Dabei werden alle Aspekte dieser Gesellschaftsform behandelt, darunter viele, die trotz hoher praktischer Bedeutung nur selten dargestellt und kommentiert werden. Umfasst sind die verschiedenen Stadien von der Gründung bis zur Auflösung einer GmbH und damit eine elementare Sammlung für die anwaltliche und notarielle Gestaltungs- und Beratungspraxis. Alle Muster reflektieren den »State of the Art« zur Praxis des GmbH-Rechts auf der Basis aktueller Gesetzgebung und Rechtsprechung. Ihnen sind ausführliche Erläuterungen mit Hinweisen auf die hinter den jeweiligen Vorschlägen stehende Rechtslage und Verweise auf weiterführende Literatur beigestellt. Für die gängigen Situationen sind diese Muster um prozessuale Muster ergänzt. Sämtliche Muster und Formulare sind auch in elektronischer Form als Download verfügbar.

Das Werk enthält u.a. Muster zur Gründung (mit Mantelerwerb), zur Unternehmergesellschaft (vereinfachte Gründung), zu Gesellschaftsverträgen in verschiedener Konstellation (Familien- und Freiberuflergesellschaft, Joint Venture), zum Geschäftsführer (mit Anstellungsverträgen), zum Aufsichtsrat (Mitbestimmung), zum Erwerb eigener Anteile, zu Auskunftsrechten, zu Verkauf und Abtretung von Geschäftsanteilen (mit Vollmachten, Gesellschafterlisten und Unternehmenskaufvertrag), zu Stimmbindungsverträgen, Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, zur Finanzierung (einschl. Cash-Pool und Genussschein),Sanierung und Internationale Finanzierungen, zu Unternehmensverträgen, zum Ausscheiden von Gesellschaftern, zur Auflösung und Liquidation sowie zum Internationalen Rechtsverkehr (Verlegung des Verwaltungssitzes und inländische Niederlassung ausl. Unternehmen). Neu in der 5. Auflage sind insbesondere noch mehr englischsprachige Muster als bisher, die Berücksichtigung der COVID-19-Gesetzgebung sowie ein teilweise verjüngtes Autorenteam. Fazit: Wer sich im GmbH-Recht keine Blöße geben will, ist mit dem Meyer-Landrut zuverlässig auf der sicheren Seite.

Andreas Meyer-Landrut (Hrsg.)

Formular-Kommentar GmbH-Recht

Heymanns Verlag, 5. Auflage 2022

1532 Seiten; 189 Euro

ISBN 978-3-452-29733-4